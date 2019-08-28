Российский губернатор заявил о готовности отправиться на МКС на самарской ракете

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что готов полететь на МКС на ракете, которую создала ракетно-космический центр Самары «Прогресс». Об этом передает ТАСС.

Азаров отмечает, что если придется, полетит на ракете самарского производства куда угодно.

Чиновник считает, что ракеты, выпускаемые флагманским предприятием Роскосмоса «Прогресс», надежны.

«Родина прикажет — полечу», — прокомментировал Азаров.

Ранее стало известно, что «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС.