Диетолог назвала продукты, продлевающие жизнь

Диетологи рассказали о продуктах, которые продлевают жизнь. Об этом сообщает kp.ru.

По их словам, снижение калорийности ежедневного рациона на 30–40% продлевает жизнь. Диетологи советуют во время приема пищи всегда оставлять место для десерта, но не есть его.

Меню для продления жизни должно содержать продукты богатые витаминами группы В, цинком и магнием. Уточняется, что в рацион необходимо включить: яблоки, квашеную капусту, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и бобовые.

Ранее сообщалось, что диетологи назвали безвредные продуты для перекусов на работе.