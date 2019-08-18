В Крыму нашли неизвестный вид микроорганизмов

В Крыму обнаружен неизвестный вид микроорганизмов. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Уточняется, что бактерии были найдены в пещере «Таврида», в которой ранее ученые находили останки древних хищников и других животных.

Микроорганизмами был пронизан тонкий слой уникальных фосфатных минералов.

«Таких находок крайне мало в мире. Это прямой аналог поиска жизни на Марсе или Луне», — рассказали ученые.

В настоящее время для изучения бактерий на полуостров отправилась группа микробиологов из Уральского отделения Российской Академии наук.

Ранее сообщалось, что у берегов России впервые обнаружили сельдяного короля.