Нейропсихолог развеяла мифы о левшах

Нейропсихолог, член российской Лиги психиатров, психологов и психотерапевтов Наталья Семенова, что многие мифы о левшах не соответствуют действительности, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, леворукость заложена природой и не является отклонением от нормы. Это подтверждается наличием животных-левшей в природе.

Также она отмечает, что 40% родились левшами благодаря генам, это передалось им по наследству.

Нейропсихолог предупреждает, что не стоит переучивать ребенка, который пишет левой рукой, так как это может повлиять на его здоровье.

Миф о том, что левши чаще болеют действительно имеет место быть. Семенова утверждает, что это обусловлено тем, что ребенок на ранних этапах развития может испытывать стресс, приспосабливаясь к «праворукому миру».

Ранее сообщалось, что ученые связали искусственное вскармливание с леворукостью.