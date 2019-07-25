Найден продукт, предотвращающий рак кишечника

Специалисты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что риск развития рака кишечника уменьшится, если съедать три порции рыбы в неделю. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, исследование проводилось на протяжении 15 лет, в нем приняли участие более 476 тысяч жителей Европы. У респондентов, употреблявших рыбу, злокачественную опухоль находили на 12% реже. Не имело значение, ели ли европейцы жирную или постную рыбу. При этом употребление в пищу моллюсков не дало никаких результатов.

Предполагается, что такие результаты объясняются содержанием в рыбе жирных кислот, имеющих противовоспалительный эффект.

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