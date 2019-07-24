Назван смертельно опасный популярный продукт

Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.

Согласно данным ученых, Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, выявляющих вред добавки.

EFSA заявило о безопасности аспартама в 2013 году, не взяв в расчет 73 исследования, в которых указывалось, что подсластитель может быть вредным. При этом 84% научных работ показали отсутствие опасности добавки. Однако данные исследования менее надежны, чем 73 труда.

Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.

Ранее был назван напиток, который разрушает кости изнутри.