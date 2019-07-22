Назван способ хорошо выспаться

Американские ученые нашли простой способ, как хорошо выспаться. Об этом сообщает MedicalXpress.

По словам специалистов, чтобы быстрее уснуть и повысить качество сна, необходимо принять теплую ванную перед сном.

Исследователи отметили, что свои выводы они сделали на основе более пяти тысяч исследований, касающихся темы сна.

Они уточнили, что теплая ванна помогает уснуть в среднем на 10 минут быстрее.

Ученые также посоветовали принимать ванну за полтора часа перед сном.

Ранее врачи дали советы о том, как уснуть.