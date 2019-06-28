Ученые определили координаты «инопланетного» космического сигнала

Ученые-астрономы с помощью мощного радиотелескопа ASKAP смогли точно определить данные об источнике одиночных FRB-радиовсплесков, которых считали «инопланетными». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что было установлено положение источника и расстояние до него.

«Точность этих замеров такова, что если бы мы стояли на Луне и смотрели на Землю, то мы увидели бы не только город, но и смогли бы точно назвать тот квартал, где возникла вспышка», — заявил Баннистер.

Ученый из Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в австралийском Эппинге Кит Баннистер подчеркнул, что это является «огромным прорывом» с момента первого обнаружения радиосигналов в 2007 году. Потом исследователям удалось распознать следы еще трех десятков подобный всплесков. Тогда отмечалось, что они могут являться сигналами цивилизаций, поскольку обладали необъяснимой периодичностью в своей структуре.

Ранее в 2016 году американские астрономы заявляли о том, что им удалось приблизиться к пониманию источника быстрых радиовсплесков.