Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что запуск беспилотного корабля будет перенесен с 17 августа на 17 сентября.

По словам источника, первый пилотируемый Starliner вылетит 30 ноября, а не 1 ноября. В состав экипажа войдут астронавты НАСА Николь Аунапу, Майкл Финк и астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

Ранее сообщалось, что последняя ракета с украинскими комплектующими «Союз-ФГ» была доставлена на Байконур.