Мадруба, салуна и балалит: чем арабские космонавты будут питаться на МКС

Космонавт из ОАЭ, который в сентябре отправится на космическую станцию, заказал с собой на орбиту национальные блюда, сообщает РИА «Новости».

По словам источника в ракетно-космической отрасли, два кандидата на полет от ОАЭ ранее выбрали для себя такие национальные блюда как мадруба, салуна и балалит

По словам шеф-повара Аиши ат-Тамими, мадруба — это блюдо из дробленой пшеницы и риса с мясом; салуна — это овощи и мясо, тушеные с томатной пастой. Балалит — это блюдо из сладкой вермишели с яйцом, рассказала шеф-повар.