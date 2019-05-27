Почему Европа отвергла Россию, объяснила французский историк

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Французский историк Элен Каррер д'Анкосс заявила, что европейские власти отвергли Россию из-за «страха, недальновидности и презрения». Своим мнением она поделилась в интервью журналу Le Point.

Каррер д'Анкосс отметила, что, по ее мнению, Россия дважды пыталась стать частью европейского сообщества. В первый раз Петру Великому осуществить успешно интеграцию с Европой. Во второй раз первый президент СССР Михаил Горбачев, а также экс-президент России Борис Ельцин и нынешний российский лидер Владимир Путин пытались ввести в Россию в Европу после распада Советского Союза, однако потерпели неудачу.

По ее словам, вторая попытка европейской интеграции обернулась крахом, так как европейские власти предпочли остаться под прикрытием «щита США» вместо того, чтобы преодолевать сложности в отношениях.

«Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно», — заключила Каррер д'Анкосс.

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