Названы версии появления запаха спирта на МКС

Космонавт Павел Виноградов рассказал о возможных причинах появления запаха спирта на Международной космической станции (МКС) после прибытия американского корабля Dragon-2, передает телеканал «360».

По его словам, ощущаемый запах спирта не доказывает, что это действительно спирт. Кроме того, перед прилетом на МКС корабли обеззараживают на Земле, поэтому это могло послужить причиной появления соответствующего запаха. В-третьих, американцы используют на корабле материалы, которые дают такой запах, заявил Виноградов.

«У нас на МКС достаточно хорошая система очистки воздуха, поэтому все будет достаточно быстро ликвидировано», — заверил космонавт.

По его словам, пробы воздуха будут отправлены на Землю, поэтому в скором времени появится официальная причина появления запаха спирта на МКС.

Ранее источник объяснил, почему на МКС появился запах спирта.