Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Президент заявил, что у России есть уникальный «задел» в этой отрасли, но его постоянно нужно наращивать.
«Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», — заявил Путин.
Среди проблем, которые очевидно тормозят отрасль Путин назвал нереалистичные проекты.
«Закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного основания. В итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последний год!», — констатировал президент.
Глава государства также призвал к развитию наземной инфраструктуры. В частности, к более частому использованию аэродрома Плесецк и завершению строительства второй очереди космодрома Восточный. По последнему пункту он призвал правительство обратить внимание на расценки.
«Ни одна компания не берется за реализацию работ с этими расценками», — подчеркнул президент России.
Он также призвал сформировать амбициозные, но «сугубо реалистичные» планы и цели по развитию отрасли.