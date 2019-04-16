Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал к решению проблем в ракетно-космической отрасли, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Президент заявил, что у России есть уникальный «задел» в этой отрасли, но его постоянно нужно наращивать.

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«Если мы будем топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно», — заявил Путин.

Среди проблем, которые очевидно тормозят отрасль Путин назвал нереалистичные проекты.

«Закладываемые при подготовке космических проектов ценовые и временные параметры зачастую не имеют должного основания. В итоге плановые сроки переносятся, а бюджетные расходы возрастают. Сколько раз это было за последний год!», — констатировал президент.

Глава государства также призвал к развитию наземной инфраструктуры. В частности, к более частому использованию аэродрома Плесецк и завершению строительства второй очереди космодрома Восточный. По последнему пункту он призвал правительство обратить внимание на расценки.

«Ни одна компания не берется за реализацию работ с этими расценками», — подчеркнул президент России.

Он также призвал сформировать амбициозные, но «сугубо реалистичные» планы и цели по развитию отрасли.

Ранее Генпрокуратура назвала объем хищений в Роскосмосе.