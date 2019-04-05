Названы самые вредные супы

Эксперты считают, что солянка является самым вредным супом, так как в ней слишком много соли и жира, сообщает РИА «Новости».

Врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Елена Ливанцова подчеркнула, что самыми полезными супами являются овощные супы. Поэтому, отметила врач, овощные супы являются основой питания в клиниках.

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Ливанцова добавила, что в солянку часто добавляют соленые огурцы и копчености, что делает этот суп нежелательным для людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни и избыточного веса.

Врач-гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко в свою очередь считает, что с осторожностью следует относиться и к грибному супу.

«Если здоровье скомпрометировано, то для больных гастроэнтерологического профиля применение грибного супа не рекомендуется, потому что в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта», — сказал Пилипенко.

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