«Союз МС-12» пристыковался к МКС

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Космический корабль «Союз МС-12» выполнил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляции велась на сайте Роскосмоса.

На борту корабля находятся российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС в октябре прошлого года, однако из-за нештатной ситуации с ракетой их корабль приземлился примерно через 20 минут после старта.

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После стабилизации давления экипаж «Союза» откроет шлюзы и перейдет на станцию.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-12» стартовал с космодрома Байконур.