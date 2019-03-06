Путин назвал Валентину Терешкову человеком удивительной судьбы

Российский президент Владимир Путин поздравил с 82-летием первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что она является человеком удивительной, яркой судьбы.

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«Легендарный полет в космос, весь Ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине», — отметил Путин.

Он также добавил, что знания и профессиональный опыт Терешковой по-прежнему остаются востребованными в общественной и законотворческой деятельности.