Путин назвал Валентину Терешкову человеком удивительной судьбы
Российский президент Владимир Путин поздравил с 82-летием первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. Телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что она является человеком удивительной, яркой судьбы.
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«Легендарный полет в космос, весь Ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине», — отметил Путин.
Он также добавил, что знания и профессиональный опыт Терешковой по-прежнему остаются востребованными в общественной и законотворческой деятельности.