«В Белоруссии его любили»: Лукашенко о смерти Жореса Алферова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата академика Жореса Алферова. Телеграмма была опубликована на его официальном сайте.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким академика, назвав его выдающимся ученым и «великим сыном белорусской земли».
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«В Белоруссии его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, Алферов олицетворял собой высокие идеалы добра и справедливости.
«Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем, — заключил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова.