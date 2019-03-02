«В Белоруссии его любили»: Лукашенко о смерти Жореса Алферова

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал известие о смерти нобелевского лауреата академика Жореса Алферова. Телеграмма была опубликована на его официальном сайте.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким академика, назвав его выдающимся ученым и «великим сыном белорусской земли».

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«В Белоруссии его любили по-настоящему, и он с особой любовью всегда относился к своей Родине», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Алферов олицетворял собой высокие идеалы добра и справедливости.

«Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем, — заключил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова.