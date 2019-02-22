Сразу две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Впервые в истории сразу две женщины осуществят выход в открытый космос с борта МКС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные NASA.
Как отмечается, это произойдет 29 марта 2019 года. Выход в открытый космос выполнят американки Энн МакКлейн и Кристина Кук.
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В агентстве подчеркнули, что первой женщиной в истории, которая вышла в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Это произошло в 1984 году.
Ранее сообщалось, что первая женщина‐командир МКС завершила свою карьеру.