На дне Тихого океана обнаружен знаменитый американский авианосец

В Тихом океане, недалеко от Соломоновых островов, обнаружен американский авианосец времен Второй мировой войны «Хорнет», сообщает новостная служба CBS. Поисками авианосца занималась компания Vulcan, созданная сооснователем Microsoft Полом Алленом.

Авианосец «Хорнет» эксплуатировался в 1941-1942 годах. Принимал участие в морских сражениях начального периода войны на Тихом океане, в том числе рейде на Токио 1942 года и битве у атолла Мидуэй. Был тяжело поврежден авиацией в бою у островов Санта-Крус 26 октября 1942 года, оставлен экипажем и потоплен торпедами американских и японских эсминцев.

Район поисков специалисты определили с помощью архивных данных с кораблей, которые проходили вблизи авианосца незадолго до затопления. С помощью глубоководных подводных устройств удалось установить, что корабль лежит на глубине пяти километров, а рядом с ним — много самолетов, которые были на палубе в момент крушения.