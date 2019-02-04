Онколог назвал лучшую меру профилактики рака

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Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн заявил, что отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, около 30% всех видов онкологических заболеваний связаны с курением.

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Он также добавил, что для противодействия развитию рака необходимо правильно питаться и много двигаться.

Ранее в Минздраве России заявили о росте случаев заболевания раком.