Онколог назвал лучшую меру профилактики рака
Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн заявил, что отказ от курения является лучшей мерой предосторожности против заболевания раком. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, около 30% всех видов онкологических заболеваний связаны с курением.
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Он также добавил, что для противодействия развитию рака необходимо правильно питаться и много двигаться.
Ранее в Минздраве России заявили о росте случаев заболевания раком.