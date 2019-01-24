После скандала с «дырой» в «Союзе» сменят гендиректора «Энергии»

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Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» намерен сменить генерального директора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, исполняющий обязанности главы организации будет избран в четверг, 24 января.

По данным источника агентства, в руководстве наблюдательного совета Роскосмоса выступают против кандидатуры Сергея Романова, который на данный момент является гендиректором корпорации.

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Уточняется, что долги предприятия составляют около 30 млрд рублей. Также беспокойство вызвал отток кадров с «Энергии», которую недавно покинули генеральный конструктор ракеты «Союз-5» и главный конструктор корабля «Федерация».

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о расследовании появления «дырки» в «Союзе».