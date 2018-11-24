В «Роскосмосе» объяснили заявление Рогозина про американцев на Луне

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В «Роскосмосе» назвали заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о высадке американских астронавтов на Луну шуткой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Рогозин заявил, что поставил задачу проверить, действительно ли американцы были на Луне в 1969 году.

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«Шутка, конечно», — ответил официальный представитель «Роскосмоса».

Ранее космонавт Павел Виноградов заявил о существовании «кучи» доказательств высадки американских астронавтов на Луну.