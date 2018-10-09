В РАН назвали год запуска миссии России и США к Венере

Научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Ирина Коваленко заявила, что запуск российско-американской миссии «Венера-Д» по исследованию планеты должен пройти в 2026 году, передает РИА «Новости».

«Миссия «Венера-Д» планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты «Ангара», — сказала Коваленко.

О том, что ученые России и США ведут работу над миссией к Венере рассказал президент России Владимир Путин во время прямой линии. Объединенная группа по изучению Венеры была сформирована в 2013 году. В 2014 году работа над проектом была приостановлена, в 2015 вновь возобновлена. Ожидается, что к концу 2018 года будет окончена совместная проработка проекта.