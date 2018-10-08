Глава НАСА посетил Звездный городок

Глава НАСА Джим Брайденстайн впервые побывал в подмосковном Звездном городке, а также посетил Красную площадь. Об этом говорится в твиттере американского космического агентства.

«В США мы тренируем американских астронавтов и, собственно, космонавтов в Космическом центре Джонсона. Здесь, в Звездном городке, тренируются космонавты и астронавты», — рассказал Брайденстайн в видео.

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Он отметил, что Международная космическая станция «на самом деле международная», что хорошо как для России, так и для США. Также он дал совет астронавтам из Соединенных Штатов.

«Каждый американский астронавт на МКС должен научиться говорить по-русски», — заявил Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что глава НАСА помимо России планирует посетить Казахстан.