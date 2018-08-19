В Роскосмосе сообщили о задержании сотрудников РКК «Энергия» по подозрению в мошенничестве

В Роскомосе проинформировали, что правоохранительным органам удалось обнаружить в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» тех людей, которые подозреваются в получении взяток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, были проведены следственные мероприятия, в ходе которых были задержаны замдиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов, а также двое его подчиненных. Им предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

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«Глава Роскосмоса проинформирован и дал указание максимально содействовать следствию», — заявили в организации.

Ранее глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил, что следственные органы задержали Сергея Лемешевского, который является гендиректором НПО им. Лавочкина.