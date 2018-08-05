NDTV: индийская лунная программа отложена до 2019 года

Директор Спутникового центра индийской организации космических исследований (ISRO) М.Аннадураи заявил, что отправка к Луне автоматической экспедиции «Чандраян-2» с небольшим луноходом на борту отложена на год. Об этом сообщает телеканал NDTV.

«Дата старта перенесена на 2019 год», — заявил доктор М.Аннадураи.

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На сайте телеканала напомнили, что миссию «Чандраян-2» перенесли уже во второй раз. Изначально предполагалось, что пуск произойдет в апреле 2018 года, однако впоследствии его перенесли на октябрь. Причиной очередного переноса стали «технические затруднения».

Ранее сообщалось, что в России могут построить лунную станцию с системой глубокого бурения.