Возникновение болезни Альцгеймера связали с вирусом герпеса

Ученые связали возникновение болезни Альцгеймера с наличием в тканях мозга герпесвирусов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neuron.

Группа исследователей проанализировала данные о мозговой ткани примерно 1000 человек, в мозге примерно 30% пациентов с болезнью Альцгеймера была обнаружена повышенная концентрация герпесвирусов человека 6 и 7 типа, при этом вирусы совсем не были обнаружены в мозге здоровых людей из контрольной группы.

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Однако не все ученые согласились с интерпретацией полученных данных.

«Есть несколько семей с мутацией определенных генов, у которых всегда развивается данная болезнь. Трудно связать это с вирусной этологией. Я бы настоятельно рекомендовал осторожно интерпретировать эти результаты», — заявил профессор генетики из университетского колледжа Лондона Джон Харди, его слова приводит Guardian.

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