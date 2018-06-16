Запись с голосом Хокинга отправили в космос

Радиосигнал с «посланием мира и надежды» в виде слов покойного британского физика Стивена Хокинга отправили в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сигнал был отправлен после захоронения праха Хокинга между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.

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Как отмечается, сообщение было послано со спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себреросе.

При этом на могильном камне ученого была выгравирована одна из его формул, описывающая энтропию черной дыры.

Ранее СМИ сообщили, что радиосигнал в виде слов покойного британского физика Стивена Хокинга отправят в космос.