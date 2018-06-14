СМИ: радиосигнал со словами Хокинга отправят в космос

Радиосигнал с «посланием мира и надежды» в виде слов покойного британского физика Стивена Хокинга отправят в космос. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телеканала, во время захоронения праха Хокинга между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина этот сигнал будет отправлен в космос.

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Как отмечается, радиосигнал будет послан со спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в Себреросе и направлен в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00.

Словесно-музыкальный сигнал будет содержать речь Хокинга на фоне музыки греческого композитора Вангелиса.

14 марта стало известно, что британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.