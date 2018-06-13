Искусственный интеллект предсказал результаты ЧМ по футболу

Немецкие исследователи из Технического университета Дортмунда разработали нейронную сеть, которая смогла предсказать результаты Чемпионата мира по футболу. Подробности были опубликованы в статье на сервисе препринтов ArXiv.org.

Для обучения нейросети ученые использовали алгоритм «случайный лес» (random forest), основанный на использовании комплекса деревьев принятия решений — инструмента, используемого в статистике и анализе данных для прогнозирования. За основу были взяты данные о победах в предыдущих Чемпионатах мира по футболу 2002-2014 годов.

Реклама

Приняв во внимание факторы, которые могут повлиять на результат — ВВП и население страны, рейтинг национальных сборных, особенности самих команд (средний возраст, количество игроков в Лиге чемпионов), — сперва нейросеть выбрала наиболее вероятным победителем Испанию с вероятностью в 17,8%.

Однако после изучения 100 тыс. возможных вариантов побед команд на разных этапах чемпионата, нейросеть пришла к другому выводу. Теперь в лидеры вырвалась Германия. Однако победа ей, судя по прогнозу, будет обеспечена в том случае, если в четвертьфинале она выиграет матч у Испании.

А вот Россия и Саудовская Аравия, матч между которыми состоится 14 июня 2018 года, по прогнозам искусственного интеллекта, вряд ли дойдут даже до четвертьфинала.