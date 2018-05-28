В России провели первую операцию на мозге при участии робота

Впервые в России врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели нейрохирургическую операцию пациенту при участии робота, передает РИА «Новости».

«Операцию провели 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга», — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Реклама

Отмечается, что операция прошла успешно и длилась около часа.

Из-за сложного расположения опухоли провести точную диагностику при помощи МРТ оказалось невозможным, поэтому врачи решили провести наименее травматичную операцию для получения образца ткани.

«Особенность хирургического робота — высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность. В России такая операция была проведена впервые», — отметили в департаменте.

Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что вскоре подобные операции станут рядовыми.