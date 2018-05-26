Путин и Абэ вышли на связь с МКС

Президент России Владимир Путин заявил, что Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции (МКС), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вышли на связь с МКС, на борту которой среди прочих российские и японский космонавты.

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Путин поприветствовал космонавтов, напомнив, что Россия и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей.

«Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции. Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и большой объем аппаратуры, исследований проводится японскими специалистами», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ начали российско-японские переговоры на высшем уровне.