Путин своим указом упразднил ФАНО

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ликвидируется Федеральное агентство научных организаций. Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» был опубликован на сайте Кремля.

«Упразднить … Федеральное агентство научных организаций, передав его функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере деятельности, а также функции по управлению имуществом министерству высшего образования и науки Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

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О планах по передаче функций ФАНО президенту в ходе встречи сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев предложил Путину разделить Минобрнауки на два ведомства.