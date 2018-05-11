В Кремле не стали комментировать сообщения о ликвидации ФАНО

В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО), передает РИА «Новости».

«Сначала структура кабинета министров, она предлагается председателем правительства президенту», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию про возможную ликвидацию ФАНО.

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Ранее источник в парламенте подтвердил, что Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки. По его словам, Министерству науки будут переданы функции Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сама структура ФАНО будет ликвидирована.

«Структура ФАНО должна быть ликвидирована, принято такое решение», — сказал источник.