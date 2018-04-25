СМИ узнали о планах Британии запустить собственные спутники для навигации
Великобритания рассматривает возможность запуска собственной спутниковой системы навигации, сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, система должна будет конкурировать с навигационной системой Евросоюза «Галилео». Отмечается, что это ответный шаг Великобритании на закрытие определенных частей проекта.
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Также сообщается, что британский министр по делам бизнеса Грег Кларк консультировался с юристами по вопросу возврата €1,4 млрд, инвестированных Британией в систему «Галилео».
Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государство с 2018 года прекращает финансирование ГЛОНАСС.