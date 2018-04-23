Ученые не могут объяснить странные дыры во льдах Арктики

При съемке Арктики с воздуха специалисты NASA обнаружили странные круглые отверстия во льду. Их происхождение пока что не установлено. О находке сообщается на сайте NASA.

Отверстия были обнаружены во время составления карт уровней морского льда вдоль восточного берега моря Бофорта. Как отмечают исследователи, лед в этой области относительно молодой и, очевидно, тонкий и податливый. Также на поверхности наблюдаются характерные зигзагообразные следы, образованные столконовением двух пластов льда. Однако как могли образоваться отверстия, пока неясно.

Специалисты предполагают, что дыры могли прогрызть морские животные, например, тюлени. Или же в их появлении виноваты более теплые течения. Однако также возможно, что речь идет и о неизученном природном феномене, отмечают исследователи.