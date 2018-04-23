Ученые объяснили, почему уродливые люди больше зарабатывают

Непривлекательная внешность оказалась связана с более высокими заработками, выяснили британские ученые. Об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Business and Psychology.

Уже давно было установлено, что наиболее привлекательные внешне люди зарабатывают больше. Однако если ранее считалось, что, чем менее симпатичной внешностью обладает человек, тем меньше он зарабатывает, то последние данные показывают обратное. В новом исследовании приняли участие 20 тыс. американцев. Ученые собирали данные о них, включая информацию об уровне дохода и внешней привлекательности. Впервые информация собиралась, когда респондентам исполнялось 16 лет, и далее еще трижды до достижения ими 29-летия.

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Как и ожидалось, наиболее добросовестные, спокойные и общительные люди зарабатывали больше. Однако еще одним конкурентным преимуществом оказалась уродливая внешность — люди с наиболее отталкивающей наружностью получали больше, чем просто некрасивые.

Исследователи связывают результаты с тем, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают совершенствоваться в одной профессиональной области, в то время как привлекательные чаще пробуют что-то новое, начиная карьеру в той или иной области с нуля. Ранее же, вероятно, этот эффект не был заметен из-за того, что непривлекательные и откровенно уродливые люди объединялись в одну группу, а в этом исследовании оказались разделены.