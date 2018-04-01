В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

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В британском Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, передает «Би-би-си».

Прощание с ученым проходило в церкви Святой Марии, на церемонию пришли его родственники, а также около 500 специально приглашенных гостей.

В частности, на похоронах Хокинга присутствовали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, комик Дара О'Брайен, астрофизик Брайан Мэй и другие.

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Как отмечается, физика похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства.

Ранее сообщалось, что была обнаружена последняя научная статья Хокинга.

Физик-теоретик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.