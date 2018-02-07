Маск назвал стоимость разработки ракеты Falcon Heavy

Глава Space X Илон Маск заявил, что введение в строй ракеты Falcon Heavy может породить новый класс спутников.

На конференции, посвященной запуску ракеты, он отметил, что с помощью нее можно запускать спутники к Плутону и далее.

По словам Маска, разработка Falcon Heavy стоила компании примерно $500 млн. Ракета Falcon Heavy стартовала с космодрома во Флориде в 23.45 6 февраля. С ее помощью на орбиту Земли выведен электрокар Tesla, который вскоре будет выведен на траекторию отлета к Марсу.