Медведев назвал неудачный пуск «Союза-2.1б» репутационной проблемой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск ракеты «Союз-2.1б» является репутационной проблемой, передает РИА «Новости».

«Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли», — сказал глава Правительства.

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Он отметил, что причиненный ущерб нельзя будет покрыть страховыми выплатами.

«К сожалению, там все закончилось плохо. Помимо того расследование, которое проводится по линии Роскосмоса, хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Никакие страховые выплаты не покрывают тех издержек, которые мы в этом случае несем», — добавил Медведев.

Ранее источник назвал причину схода с орбиты разгонного блока «Фрегат».