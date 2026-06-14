«Осталось 5-10 лет». От каких болезней может страдать Дональд Трамп?

Кардиолог Маклакова: у Трампа может быть инсульт или инфаркт в течение 5-10 лет

В свои 80 лет Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент США, является старейшим человеком в истории страны, вступившим в должность президента во второй раз. При этом однажды он претендовал на звание «самого здорового президента США», а его последний медосмотр показал, что у него действительно отличное здоровье. Но его образ жизни и внешний вид говорят об обратном: такой жизненный уклад — классический пример «идеального шторма» для развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. В день юбилея Трампа «Газета.Ru» вместе с врачом-кардиологом Татьяной Маклаковой разобрала образ жизни президента и попыталась спрогнозировать его будущее.

Фастфуд, кола и «спасательный круг»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 мая 2026 года успешно завершил ежегодное медицинское обследование, которое проводилось в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По итогам проверки медики заключили, что он полностью соответствует требованиям для выполнения своих обязанностей.

Пожалуй, самым тревожным моментом в отчете стали данные о весе.

При росте 190 см индекс массы тела (ИМТ) Трампа достиг значения 29,7. Специалисты осторожно указали президенту на то, что он находится на грани клинического ожирения, которое диагностируется при ИМТ от 30 и выше. И это не удивительно, ведь Трамп известен любовью к фастфуду и диетической коле — по некоторым данным, он мог выпивать до 12 банок в день. При этом он не ел по утрам и пропускал деловые завтраки. Сам он объяснял свою любовь к фастфуду соображениями гигиены, считая рестораны быстрого питания более «чистыми», чем обычные заведения.

Как отметила врач-кардиолог, липидолог, специалист по интегративной медицине флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова, рацион из чизбургеров и колы, даже диетической, — это сочетание трансжиров, насыщенных жиров, натрия и химических подсластителей.

«Такая диета приводит к дислипидемии (росту «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов), инсулинорезистентности (даже без сахара подсластители обманывают поджелудочную железу, со временем снижая чувствительность к инсулину) и абдоминальному ожирению («спасательный круг» вокруг талии): это самый опасный тип жира — висцеральный. Он не просто лежит на талии, а обволакивает внутренние органы, выделяя воспалительные цитокины. Это прямой путь к инфаркту, инсульту и диабету 2 типа. Хронический стресс и высококалорийная «успокаивающая» еда — идеальная формула для роста талии. Такая фигура говорит о том, что у человека с высокой вероятностью есть метаболический синдром: гипертония, гипергликемия, дислипидемия и ожирение », — рассказала врач.

О еще одной нездоровой привычке президента стало известно благодаря репортажу издания New York Times, запечатлевшего один день из жизни главы Белого дома. В нем утверждалось, что Трамп пьет много диетической колы — до 12 банок в день. Это Маклакова назвала настоящим ударом по почкам и кошмаром нефролога.

«Во-первых, огромное количество фосфорной кислоты. Избыток фосфатов вымывает кальций из костей и откладывается в почках в виде камней (фосфатные нефролитиазы). Во-вторых, кофеин в таком объеме вызывает хронический спазм сосудов почек, повышает фильтрационное давление и ведет к фиброзу почечной ткани. Это может закончиться хронической почечной недостаточностью», — заметила врач.

Трамп — мужчина с «тугим воротником»

По данным на период первого президентства, день Трампа начинался около 5:30 утра: он делал ранние звонки, с 8:00 до 11:00 посвящал время «административным вопросам» (завтраки с семьей, встречи с советниками), с 11:00 до 18:00 находился в Овальном кабинете, а после 18:00 возвращался в жилую часть резиденции. Несколько раз президент жаловался на недосып из-за своего напряженного расписания. Однажды Трамп сравнил свое состояние с «сонным» режимом предшественника Джо Байдена, который засыпал на мероприятиях.

«Хронический недосып — один из мощнейших триггеров гипертонии, аритмии и снижения иммунитета. Во сне снижается уровень кортизола и запускается «уборка» мозга (глимфатическая система). Сон 3-4 часа повышает риск инфаркта на 30–50% даже у здоровых. Миф о великих людях, вроде Теслы или Черчилля, которые спали исключительно мало, — это миф. Во-первых, они часто практиковали полифазный сон (по 20–30 минут несколько раз в сутки), во-вторых, их здоровье часто было подорвано именно недосыпом. Биологически человеку нужно 7-8 часов. Исключения единичны и генетически обусловлены (мутация гена DEC2), но это лотерея, а не стратегия», — объяснила Маклакова.

А усталость и дневная сонливость Трампа также могут указывать на синдром обструктивного апноэ сна.

«У мужчин с «тугим воротником» (объем шеи >43 см) и абдоминальным ожирением во сне западает язык и гортань.

Мозг просыпается сотни раз за ночь, даже если человек этого не помнит. В итоге — отсутствие глубокой фазы сна, хроническая гипоксия, дневная сонливость и гигантская нагрузка на сердце. Это требует срочного полисомнографического исследования», — рассказала врач.

Капелька ЗОЖа

Но все не так плохо: Трамп, известный любовью к фастфуду, выступает против наркотиков и алкоголя. В книгах он советует молодежи избегать их, чтобы сохранять ясный ум и силу воли. Сам Трамп никогда не пил алкоголь и не курил. Причина у Трампа веская: его напугала кончина старшего брата. Фред Трамп-младший страдал от алкоголизма и умер в 1981 году, когда ему было всего 42 года. Эта трагедия повлияла на Дональда, и он решил никогда не употреблять спиртное.

«Отказ от курения и алкоголя не компенсирует ярую любовь к фастфуду.

Это огромный плюс, который убирает вазоспазм и токсическую нагрузку на печень. Но он не компенсирует метаболический удар от неправильной еды. Это как пытаться лечить перелом, перестав пить сок — вещи из разных плоскостей.

Вред фастфуда системный и не перекрывается отсутствием других вредных привычек», — объяснила врач.

Еще одна полезная привычка Трампа — это спорт. Президент уделяет ему внимание, хотя и в ограниченном объеме. Он избегал традиционных тренировок, полагая, что тело подобно батарейке: чем больше энергии расходуешь, тем быстрее оно истощается. В молодости Трамп увлекался бейсболом и сквошем, однако в зрелом возрасте отказался от активного спорта. Единственным исключением для него стал гольф.

«Гольф — это лучше, чем ничего. Прогулки по полю дают аэробную нагрузку, что неплохо для лимфотока. Но этого катастрофически мало для компенсации диеты и борьбы с висцеральным жиром. Необходимы регулярные кардиотренировки (30–40 минут быстрой ходьбы, плавания) хотя бы 4–5 раз в неделю. Гольф без контроля пульса — это отдых, а не лечение», — заметила Маклакова.

А откуда синяк на руке?

Несколько раз в соцсетях и СМИ публиковали фотографии Трампа с заметной гематомой на руке и опухшими лодыжками. Как рассказали врачи президента, синяк объясняется частыми рукопожатиями и «хорошо известным и безвредным побочным эффектом терапии «Аспирином». Однако также сообщалось о том, что это может быть симптомом проблем с венами. По словам Маклаковой, есть три версии появления такого синяка.

«Синяк действительно может быть не следствием проблем с венами в классическом понимании, а побочным эффектом от приема «Аспирина» или других разжижающих кровь препаратов. Гипотетически, если у Трампа есть риски инфаркта, он мог бы принимать «Аспирин» или «Клопидогрел». Они вызывают легкую кровоточивость. Также это может быть следствием внутривенных инъекций, которые иногда могут делать в тыльную сторону ладони. Возможно, регулярные заборы крови или капельницы с витаминами-минералами (в интегративной практике для людей с плохим питанием это часто используется). Тем не менее есть и третий вариант: синяк — следствие хрупкости сосудов из-за дефицита витамина C (цинга сегодня редкость, но на рационе из бургеров возможен легкий дефицит) или витамина K », — объяснила Маклакова.

Итоговая оценка здоровья

«С позиции интегративной медицины, здоровье — это не отсутствие жалоб, а резервные возможности организма. У Дональда Трампа, если описанные факторы правдивы, я бы диагностировала: метаболический синдром (ожирение, дислипидемия, инсулинорезистентность), хроническую болезнь почек (риск из-за фосфатов и диуретического эффекта кофеина), хронический гиперкортицизм (истощение надпочечников на начальных стадиях маскируется под гиперактивность), синдром ночного апноэ и высочайший сердечно-сосудистый риск (по шкале SCORE — 4–5 степень)», — говорит врач.

Сам Трамп не считает свой возраст помехой и утверждает, что успешно проходит когнитивные тесты и находится в отличной физической форме.

«Трамп ведет очень активный образ жизни для своего возраста. Возможно, это наследственность, но я склоняюсь к тому, что это адреналиновая зависимость и нейроэндокринная гиперстимуляция. Высокий кортизол и кофеин создают иллюзию бодрости, работая как хлыст для надпочечников. Однако это работает «в долг». Рано или поздно наступает истощение. Плюс, люди с таким типом личности часто обладают гипертимным темпераментом (высокая базальная активация дофамина). Но платой за это будут инсульты, деменция или тяжелая сердечная недостаточность. Почему он держится? Возможно, действительно хорошая генетика (долгожительство родителей, отсутствие врожденных пороков) и мощная поддерживающая терапия — регулярные капельницы с антиоксидантами, препараты для давления и статины, которые скрывают внешние проявления, но не лечат причину. Без кардинальной смены образа жизни такой сценарий ведет к сосудистой катастрофе в ближайшие 5-10 лет», — заключила Маклакова.

Образ жизни Трампа (даже если это художественное преувеличение) является классическим примером «идеального шторма» для развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.