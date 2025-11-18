На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп навал причину своего постоянного недосыпа

Трамп пожаловался на недостаток сна из-за плотного расписания
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом пожаловался на недосып из-за своего напряженного расписания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - ред.) мало спит, и я тоже мало сплю. Я думаю, что у нас одинаковое расписание, мы думаем о наших странах», — сказал глава Белого дома.

Трамп сравнил свое состояние с «сонным» режимом предшественника Джо Байдена, который бил все рекорды, засыпая везде и даже на пляже.

«Единственный парень, который мог заснуть на пляже под наблюдением прессы», — рассказал он о Байдене.

29 октября американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что во время длительных перелетов президент США не любит спать. Так, по словам политика, во время перелетов Трамп бродит по борту воздушного судна Air Force 1 и будит единомышленников, чтобы они не уснули. Сам же за всю поездку, которая длится около суток, может поспать всего пару часов, отметил Вэнс.

Ранее Трамп рассказал, как называет жену перед сном.

