Ромео с манерами большевика: за что наследный принц Непала расстрелял королевскую семью

Ровно 25 лет назад, в пятницу вечером, во дворце Нараянхити, резиденции непальского короля в Катманду, раздались автоматные выстрелы. Можно было подумать, что дворец атаковали маоистские повстанцы, мечтающие о падении монархии, но выстрелов было слишком мало, чтобы звуки походили на бой. Как оказалось наутро, ночью была расстреляла вся королевская семья, но виноваты были в этом не коммунисты, а наследный принц, разгневанный тем, что его кровь не позволяет ему жениться по любви.

Ссора за ужином

Король Бирендра правил Непалом с начала 1970-х годов и был любим подданными. Изначально он был традиционным для страны абсолютным монархом, но получил западное образование в Итонском колледже, в Токийском университете и в Гарварде. На троне он прославился как защитник непальской независимости от посягательств Индии и Китая, как строитель дорог и электростанций, как борец с неграмотностью и за сохранение природы. В 1990-м году, на волне демократических выступлений, он согласился с протестующими и ограничил свою власть конституцией.

Король Бирендра, 1986 год Peter Kemp/AP

Почти сразу непальцы открыли для себя, что демократия — это вечный бардак и что на фоне идущих на выборы политиков король смотрится даже выгоднее, и полюбили его еще сильнее. Непал — это не Швейцария, жизнь там не была идиллией, и в 1996 году в нем началось восстание прокитайских коммунистов-маоистов, но королевский дворец был одним из островков стабильности в стране.

Одной из традиций двора был семейный ужин в третью пятницу каждого месяца по непальскому календарю. Вечером первого июня во дворец прибыла вся семья, за исключением принца Гьянендра, который выехал из столицы, а также множество непальских аристократов и представителей элиты.

Но на семейном ужине разразился семейный скандал. Принц Дипендра, 29-летний наследник престола и, подобно отцу, выпускник Итона, несколько месяцев ругался с матерью, королевой Айшварьей. На ужине конфликт возобновился, а принц, будучи не в состоянии держать себя в руках, постепенно напивался.

Принц Дипендра, 2001 год Koichi Kamoshida/Getty Images

Ссоры детей с родителями — дело привычное, но Дипендра пьянел все сильнее и в какой-то момент начал грубо себя вести с одним из приглашенных гостей. Король Бирендра, увидев это, в ярости выгнал сына из-за стола и отправил наверх, в свои комнаты, куда его отвели двоюродные братья.

Спустя полчаса он спустился назад, уже одетый в военную форму и неся с собой пистолет-пулемет MP5 и винтовку Colt Commando — сильно укороченную версию M-16, созданную для подразделений спецназа. Эта винтовка довольно редка, но принц был известным коллекционером оружия, которое хранилось в его комнатах.

Когда Дипендра снова появился на ужине со своей коллекцией, никто не попытался его остановить и, видимо, не понял, что происходит . Понять его мотивацию и правда было непросто.

Ромео и Джульетта

О Дипендре люди оставляли противоречивые впечатления. Многим он казался кротким и добрым, поклонником спорта и мастером-каратистом. Генерал-лейтенант Вивек Кумар Шах, адъютант королевского двора, знал принца с детства и видел его другим.

В его глазах Дипендра был недолюбленным в детстве мальчиком и садистом, который мог просто так мучить животных.



Принц застал демократические реформы, будучи на учебе в Англии. По слухам, узнав о них, он впал в истерику, осознав, что никогда не получит всей полноты власти, и в припадке сломал дверь. Но, даже если все это правда, принц точно не был открытым злодеем, который вызывал у всех встречных отвращение. В основном его знали как весельчака и шутника, завсегдатая пабов и вечеринок. Вдобавок, у принца была любовь всей жизни — Девьяни Рана, жизнерадостная, общительная и утонченная девушка из богатой семьи .

Девьяни Рана, 1985 год Getty Images

Они познакомились во время учебы в Англии через своего общего попечителя — одного из британских лордов, который согласился помогать молодым людям вдали от родины. Об их отношениях почти ничего не известно, поскольку они оставались тайной, но одноклассник принца вспоминал, что, когда Дипендра и его возлюбленная сидели у него дома, наследник престола сказал ей, что она достойна стать королевой Непала.

Но у королевской семьи были другие планы. Выбирать невесту для принца поручили его бабушке, Шри Раджье Лакшми Ране. Она рассматривала Девьяни в качестве одной из кандидаток и начала переговоры с ее семьей. Мать Девьяни ничего не знала об отношениях дочери и начала говорить как есть: девушка принадлежала к очень богатому клану Шинде и потому выросла в условиях крайней роскоши. Клан Шинде намного богаче непальской королевской семьи, и потому, рассуждала мать, неизвестно, сможет ли девушка адаптироваться к более низкому уровню жизни.

После такого унижения от нижестоящих — в кастовой иерархии королевская семья стояла выше — вопрос брака Девьяни и Дипендры для дворца был закрыт. Принца решили женить на Суприи Шах — дочери маминой подруги, точнее адъютанта королевы, с которой Дипендра уже встречался в юности. Разумеется, наследник престола не содержался в рабстве и мог жить любой жизнью по собственному выбору — но за пределами дворца.

Его поставили перед выбором: жениться на Шах или распрощаться с троном навсегда.

Но принц не хотел никого, кроме Девьяни. Он старался проводить с ней каждую свободную минуту и был очень от нее зависим. Например, когда он собрался впервые прыгать с парашютом, он позвонил возлюбленной и сказал, что сделает это, только если та приготовит ему завтрак. В итоге Девьяни примчалась на аэродром с завтраком для принца, а потом поехала туда, где тот должен был приземлиться. Она также дарила ему дорогие подарки, включая часы Omega, которые Дипендра всегда носил. Пара много путешествовала по миру и старалась не расставаться никогда.

Старшие родственники принца считали его чувства юношеской блажью.

Они предлагали ему в крайнем случае продолжать видеться с Девьяни тайно, как с любовницей, если уж она так ему нужна. Но ни принц не хотел вести двойную жизнь, ни Девьяни не собиралась ни с кем его делить. На богатую красавицу сыпались предложения руки и сердца со всех сторон, и потому она попросила возлюбленного сделать наконец выбор: их любовь или трон Непала, который оказался с ней несовместим.

Какой выбор сделал Дипендра, теперь уже известно.

Расстрел

Сидя в комнате после изгнания с ужина, принц звонил Девьяни по мобильному телефону. О чем они говорили, она никогда не рассказывала, но, судя по всему, он не услышал ничего хорошего. После этого он переоделся в военную форму, обвешался оружием и спустился назад на ужин, прошел мимо ошеломленных гостей в бильярдную, где находились его родители. Сначала сын зачем-то выстрелил в потолок, а затем — в родного отца . Раненый король свалился с кресла на пол, и родственники бросились к нему на помощь.

К безумному принцу подошел дядя, младший брат короля. Глядя в дуло, он потребовал отдать оружие, отметив, что на сегодня достаточно вреда, но Дипендра выстрелил и в него. Осознав, что он только что убил любимого дядю, принц окончательно лишился рассудка. Он добил отца из автомата, подошел к нему и пнул его труп, после чего продолжил расстреливать бросившихся врассыпную родственников.

«Выражение его лица вселяло ужас. Я до сих пор помню его, и меня до сих пор бросает в дрожь при мысли о нем. Он выглядел в точности как «Терминатор-2» — абсолютно бесстрастный, но очень сосредоточенный . И этот образ до сих пор преследует меня», — вспоминала выжившая в той бойне принцесса Кетаки Честер, имея в виду под «Терминатором-2» жидкометаллического робота Т-1000 в исполнении актера Роберта Патрика.

Роберт Патрик в роли T-1000 в кадре из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991) Lightstorm Entertainment

Убив несколько человек, принц ушел назад в свою комнату. За ним бросился его младший брат Нираджан, но Дипендра убил и его, приняв за охранника или адъютанта. Королева Айшварья, шедшая за сыном, увидев это, закричала: «Ты убил своего отца, ты убил своего брата, убей и меня!» Принц выстрелил и в нее, а позже совершил попытку самоубийства.

Не считая себя, Дипендра убил 10 человек и ранил пять . Его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, был провозглашен королем, как законный наследник. Это блокировало возможное расследование против него, и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы спустя три дня он не скончался от ран.

После этого власть перешла к принцу Гьянендре — брату расстрелянного короля.

Детали произошедшего стали известны позднее, а первоначально события объявили несчастным случаем, что вызвало массовые беспорядки, поскольку для народа это выглядело как какой-то заговор. В частности, никто не мог понять, почему для Дипендры не стали организовывать подобающие королевские похороны — ведь на прощание с его отцом пришли многие тысячи скорбящих людей.

Королева Айшвария, принц Уэльский Чарльз (ныне король Карл III) и король Бирендра в Покхаре, Непал, 1998 год The Sun/Arthur Edwards/AP

Убийство подорвало основы непальской монархии, и в 2008 году, под давлением общества, страна перешла к республиканской форме правления . Расстрел породил множество теорий заговора в стране — якобы учинил его не принц, а злоумышленники в масках принца. Расследование этого дела стало вечнозеленой темой для политиков, как смерть в авиакатастрофе президента Польши Леха Качиньского, убийство Кеннеди или казнь большевиками русской царской семьи, которой до сих пор периодически занимается Следственный комитет. Убийство короля Бирендры тоже время от времени обещают расследовать заново: например, премьер-министр Пушпа Камал Дахал на открытии устроенного в бывшем дворце музее заявил о таких планах, поскольку прошлые власти якобы снесли здание, где произошел расстрел, чтобы замести улики. Ничем новым и интересным подобные инициативы не закончились.

В 2007 году Девьяни вышла замуж за другого. Она выбрала корпоративную карьеру и в данный момент занимает должность вице-президента Coca-Cola India. Никаких комментариев о своей потерянной любви она не давала и, видимо, не даст никогда.