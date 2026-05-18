Антибиотики не работают. Может ли раненый украинский солдат стать биологическим оружием?

Американские эпидемиологи в сотрудничестве со специалистами Украины и Великобритании опубликовали статью, в которой заявили: время, когда антибиотики перестанут работать из-за устойчивости бактерий, уже наступило. Правда, пока речь идет только об Украине: по данным специалистов, раненые в боях украинские солдаты нередко оказываются заражены микроорганизмами, не реагирующими ни на один антибиотик. Как заявил «Газете.Ru» член-корреспондент РАН Роман Козлов, инфицированы могут быть до 100% таких пациентов. Чем это грозит миру — в нашем материале.

Рай для супербактерий

Боевые действия на Украине, как, впрочем, и любые вооруженные конфликты, создают условия для быстрого распространения бактерий, устойчивых к антибиотикам.

«Постоянное воздушное наблюдение и задержка в оказании медицинской помощи ограничили раннее купирование кровотечений и хирургическое вмешательство, что способствовало росту смертности, приближающейся к уровням, невиданным со времен Первой мировой войны, несмотря на достижения в современных методах оказания помощи пострадавшим в боевых условиях», — отмечают авторы научной статьи «Война против супербактерий: как остановить их до того, как они остановят нас», среди которых американские, украинские и шотландские ученые.

Большинство тяжелых ранений в современных конфликтах связано не с применением стрелкового оружия, а со взрывами. Такие травмы часто сопровождаются разрушением мягких тканей и костей, а также сильным загрязнением ран землей, обломками и органическими материалами. Эвакуация раненых при этом может задерживаться на часы, дни или даже недели.

«В нынешнем конфликте на Украине эти проблемы еще больше усугубляются длительными задержками в эвакуации из-за потери превосходства в воздухе, в течение которых заражение и колонизация прогрессируют до инвазивной инфекции», — пишут авторы статьи.

Из-за постоянного наблюдения с воздуха пострадавших нередко вывозят только ночью или при плохой видимости. В результате человек поступает в пункт стабилизации уже в тяжелом состоянии, с загрязненными ранами, обезвоживанием и признаками истощения.

Именно такие условия, считают ученые, создают идеальную среду для распространения мультирезистентных микроорганизмов — бактерий, устойчивых сразу к нескольким группам антибиотиков. Сначала рана загрязняется, затем бактерии начинают размножаться на ее поверхности, а без своевременной обработки и правильной профилактики процесс может перейти в инфекцию.

Нехватка медсестер

Кроме того, раненые часто попадают в гражданские больницы вместе с обычными пациентами, остаются в загрязненной одежде и перевязочных материалах, а медперсоналу не всегда хватает времени и ресурсов на полноценную санитарную обработку.

«При соотношении медсестер к пациентам 1:20–1:30 просто не хватает медицинского персонала для мытья пациентов, смены одежды и постельного белья, поддержания гигиены в палатах или даже введения внутривенных антибиотиков более двух раз в день», — отмечают ученые.

При скученности пациентов и дефиците медсестер устойчивые бактерии могут передаваться от человека к человеку.

Полимикробные инфекции у раненых в ходе боевых действий преимущественно вызваны устойчивыми к антибиотикам грамотрицательными патогенами, такими как Klebsiella (причина пневмонии), Pseudomonas (инфекции мягких тканей) и Acinetobacter (госпитальная инфекция). Эти бактерии демонстрируют устойчивость ко всем антибиотикам.

Генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что сама проблема не является новой и уже наблюдалась в других военных конфликтах.

«Статья в целом соответствует современным данным о росте антибиотикорезистентности в условиях войны. Такой процесс ранее наблюдался в Ираке и Афганистане. Есть подтверждения, что в украинских военных госпиталях действительно фиксируется рост мультирезистентных бактерий, а также данные о переносе таких штаммов из Украины в европейские клиники — в Польшу, Германию, Нидерланды. То есть утверждение, что война способствует распространению антибиотикорезистентности, научно обосновано», — отметил Крутовский.

Революция или эволюция?

При этом эксперт подчеркнул, что статью нельзя воспринимать как доказательство появления принципиально новых «суперорганизмов».

«Статья, все-таки, представляет собой экспертное мнение, и она опубликована под рубрикой «Current Opinion» — то есть это не рандомизированное строго научное исследование, а экспертная аналитическая работа. На сегодня нет доказательств появления совершенно новых супербактерий именно из-за войны на Украине . Речь идет главным образом об усилении и ускорении отбора супербактерий и распространении уже известных резистентных штаммов. Многие такие бактерии существовали в госпиталях Восточной Европы и до 2022 года. Скорее, война действует как мощный ускоритель уже существующей глобальной проблемы антибиотикорезистентности», — пояснил генетик.

Авторы статьи предлагают изменить подход к оказанию помощи таким пациентам: обращаться с ранеными на ранних этапах так, как если бы они подверглись воздействию биологического агента. Речь идет не о буквальном применении мер радиационной, химической и биологической защиты, а о похожей логике: как можно раньше остановить распространение опасных микроорганизмов.

В частности, предлагается промывать раны как можно раньше, использовать антисептики, проводить полную наружную обработку тела, удалять загрязненную одежду, катетеры и перевязочные материалы, а также жестко соблюдать инфекционный контроль при транспортировке и госпитализации.

Ректор Смоленского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН, специалист в области изучения антибиотиков Роман Козлов заявил «Газете.Ru», что устойчивость к антибиотикам — действительно значимая мировая проблема, и она не связана с военными действиями.

«По оценкам экспертов, как минимум 1,27 млн человек в мире ежегодно напрямую погибают от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, а суммарное негативное влияние антибиотикорезистентности затрагивает 4,95 млн человек. Из-за возможных инфекционных осложнений под угрозой могут оказываться самые разные медицинские вмешательства — от кесарева сечения до трансплантации органов и протезирования суставов», — подчеркнул Козлов.

По его словам, сама по себе идея усилить инфекционный контроль при лечении раненых правильная, но в статье есть спорные места.

«Авторам статьи сложно делать однозначные выводы [об ухудшении ситуации], потому что не очень понятен базовый уровень устойчивости в этих стационарах. В украинской системе здравоохранения проблема устойчивости к антибиотикам могла быть выражена сильнее, чем в Западной Европе изначально», — отметил эксперт.

То, что инфекционный контроль должен проводиться для снижения распространения устойчивых микроорганизмов, хорошо известно. С этой точки зрения ничего сверхнового в этой статье не описывается, отмечает Козлов.

«Идея с орошением ран в целом правильная, но самое главное — знать базовый уровень устойчивости, с которым человек поступает. Инфицированы могут быть и 80%, а потенциально и 100% пациентов. Ничего сверхординарного в этом нет», — заключил он.

В худшем случае, если 100% инфицированных пациентов имеют неизлечимые инфекции и свободно распространяют их среди гражданского населения, этих пациентов можно условно считать биологическим оружием.