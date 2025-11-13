Анемия, остеопороз и ранняя смерть. Чем опасен ревматоидный артрит

Какие суставы при ревматоидном артрите страдают чаще всего, почему больные этим видом воспаления умирают раньше и появляются ли новые методы лечения этого заболевания — «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

— Какие виды артрита бывают? Правда ли, что ревматоидный артрит — самый распространенный?

— Под термином «артрит» в первую очередь подразумевается жалоба пациента на боль в суставе. Однако для врача этот диагноз гораздо глубже: он указывает на поражение сустава, а суффикс «-ит» в названии означает наличие воспалительного процесса. Артриты можно условно разделить на острые и хронические, с вовлечением одного или многих суставов в патологический процесс, на иммуновоспалительные; вследствие метаболических нарушений, в первую очередь, из-за отложения кристаллов моноурата натрия, инфекций и других.

Ревматоидный артрит нередко начинается в трудоспособном возрасте, быстрее приводит к функциональным ограничениям без лечения и чаще обсуждается в клинической практике, что создает впечатление «самого частого».

Однако на самом деле самым распространенным заболеванием суставов является остеоартрит, который встречается примерно у 7–13% населения земного шара. А ревматоидный артрит — один из наиболее частых иммуновоспалительных артритов, но встречается существенно реже по сравнению с остеоартритом: по международным оценкам — примерно у 0,3–0,6% населения (300–600 случаев на 100 000 человек). Остеоартрит нередко называют «артрозом».

close Алеся Клименко, доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Фото из личного архива

— Получается, артроза вообще не существует, это лишь форма артрита? Можно ли точно определить: чем артрит отличается от артроза?

— Нет, артроз и артрит — это отдельные заболевания, хотя их часто путают. Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое связано с нарушениями обмена веществ и сбоями в иммунной системе. Артрит может развиваться в любом возрасте.

Артроз — это дегенеративное заболевание, при котором постепенно разрушается хрящевая ткань. Артроз обычно считается возрастным заболеванием. При этом одно заболевание не исключает другое: тяжелый артрит может привести к разрушению хрящевой и костной ткани суставных поверхностей, то есть к артрозу.

— Люди стали чаще страдать от артрита?

— Да, артрит сегодня является широко распространенным заболеванием, которое, по всей видимости, стало более заметным в последние годы. Если 20 лет назад о нем говорили значительно меньше, то сегодня даже молодые люди жалуются на боли в суставах, обращаясь к специалистам.

— Почему так происходит?

— В настоящее время наблюдается тенденция к омоложению заболевания. Люди в возрасте около 40 лет все чаще сообщают о проблемах с суставами, хотя раньше подобная симптоматика могла игнорироваться из-за высоких физических нагрузок. Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте.

— Почему женщины болеют ревматоидным артритом чаще мужчин?

— Женщины вообще чаще страдают любыми аутоиммунными заболеваниями, и ревматоидный артрит не исключение. А причины многофакторные. Большая роль отводится роли эстрогенов, женских половых гормонов: эстрогены и пролактин усиливают работу В-лимфоцитов и выработку антител, а тестостерон чаще оказывает сдерживающее влияние.

Во время беременности у многих женщин симптомы ослабевают, а в послеродовом периоде нередко наблюдается обострение иммуновоспалительного заболевания. Ряд исследований показал, что эстрогены могут влиять на поддержание гомеостаза структур сустава. Дефицит эстрогенов может увеличивать продукцию провоспалительных интерлейкинов и фактора некроза опухоли, запускающих развитие активного воспаления, артрита.

— Какие суставы чаще страдают при ревматоидном артрите?

— Для ревматоидного артрита характерно симметричное воспаление мелких суставов кистей (пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых), лучезапястных суставов, а также плюснефаланговых суставов стоп. Наличие симметричного припухания и воспалительной боли в суставах кистей, утренней скованности в них позволяют заподозрить развитие ревматоидного артрита.

Необходимо подчеркнуть, что под артритом мы должны подразумевать не только боль в области сустава, но также и изменение его формы, иногда покраснение кожи над ним, повышение температуры в области сустава. В понятие «воспалительный характер боли» обычно врач вкладывает следующие ключевые признаки: утреннюю скованность более 30–60 минут (трудно «разгибать-сгибать» суставы после сна) и усиление боли в покое и уменьшение при движении (по мере «расхаживания» боль и тугоподвижность уменьшаются).

При ревматоидном артрите могут появляться такие симптомы, как утомляемость, снижение массы тела, пальпируемые подкожные «ревматоидные узелки», а иногда и глазные симптомы: сухость глаз, покраснение и боль в глазах. Врач-ревматолог направляет пациента с указанными симптомами сдать анализ крови на С-реактивный белок, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, ревматоидный фактор, которые повышены при ревматоидном артрите, а картина рентгенографического исследования в развернутой стадии заболевания покажет пролиферацию синовиальной ткани, эрозивный артрит.

— Часто женщины обращают внимание на так называемую «косточку» на ноге. Это артрит или артроз?

— Действительно, иногда возникновение такой «косточки» связывают с ношением неудобной обуви или с занятиями танцами в прошлом. Однако, в большинстве случаев, такая деформация является следствием более серьезных причин, требующих ревматологической оценки.

Если в суставе появляются боль, воспаление, жидкость (синовит) и скопление жидкости, то это уже может указывать на артрит. Однако, если мы наблюдаем только внешние изменения на ноге, причины могут быть разнообразны. Например, при гипермобильности суставов, когда человек обладает чрезмерной гибкостью, что часто радует родителей, врачи могут видеть потенциальные риски. Таким образом, гибкость, особенно в детском возрасте, может быть сигналом для более глубокого обследования. Аналогичные вопросы возникают и у спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой. Гипермобильность и дисплазия, при всей своей видимой пользе для спорта, могут скрывать определенные проблемы со здоровьем.

— Почему ревматоидный артрит вызывает анемию?

— Главный механизм снижения гемоглобина в клиническом анализе крови при ревматоидном артрите — это анемия хронического заболевания. При активном воспалительном процессе повышается уровень интерлейкина-6, что усиливает выработку гепсидина — вещества, «запирающего» железо в депо и уменьшающего его всасывание. В результате железо есть, но оно плохо доступно для кроветворения.

Дополнительно возможны дефицит железа (например, на фоне приема противовоспалительных средств и желудочно-кишечных кровотечений) и дефицит витамина B12, фолатов. Эффективное подавление воспаления обычно сопровождается ростом уровня гемоглобина.

— Может ли при ревматоидном артрите развиться остеопороз (хрупкость костей) и заболевания сосудов?

— Да, и это важно предупреждать. Хроническое системное воспаление активирует клетки, разрушающие костную ткань, риск снижения минеральной плотности кости усиливают малоподвижность и длительный прием глюкокортикоидов. У пациентов с ревматоидным артритом выше вероятность остеопоротических переломов. Раннее и активное лечение снижает этот риск, однако необходимы контроль минеральной плотности кости, достаточное поступление кальция и витамина D, а при показаниях — антиостеопоротическая терапия.

Риск инфаркта миокарда и инсульта при ревматоидном артрите примерно в 1,5 раза выше, чем в общей популяции. И здесь большую роль играет как само воспаление, так и традиционные факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. Современные российские и европейские клинические рекомендации подчеркивают необходимость жесткого контроля активности заболевания плюс управления артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы крови, массой тела и отказа от курения.

— Существуют ли методы профилактики ревматоидного артрита? Что повышает риск?

— Ревматоидный артрит — иммуновоспалительное ревматическое заболевание, характеризующееся прогрессирующей деструкцией суставов и поражением внутренних органов, развитие которого определяется сложным взаимодействием факторов внешней среды и генетической предрасположенности.

Это сложное заболевание, неизвестной этиологии, прогрессирующего течения. И, к сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время не существует специфических методов первичной профилактики ревматоидного артрита. Однако для профилактики его прогрессирования пациентам рекомендуется избегать инфекций, стресса, требуется отказ от курения и ограничение приема алкоголя, поддержание нормальной массы тела и соблюдение гигиены полости рта , так как развитие парадонтита и ожирение определяют плохой ответ на терапию базисными противоревматическими препаратами, увеличивают риск прогрессирования заболевания.

— Почему ревматоидный артрит сокращает продолжительность жизни?

— Исторически у пациентов с ревматоидным артритом отмечалась повышенная смертность прежде всего из-за сердечно-сосудистых событий, инфекций и последствий хронического воспаления. Современная терапия значительно сократила разрыв, но он остается заметным у людей с длительно активным процессом и сопутствующими факторами риска. Разница в ожидаемой продолжительности жизни в исследованиях составляет несколько лет (в ряде работ — от примерно 5 до 10 и более), что еще раз подчеркивает необходимость контроля активности болезни и кардиометаболических факторов (давление, липиды, масса тела, уровень глюкозы, отказ от курения, регулярная физическая активность).

— Сегодня для лечения артрита применяют глюкокортикоиды, однако многие переживают, что эти препараты могут быть опасны из-за побочных эффектов. Есть ли более безопасная альтернатива глюкокортикоидам?

— Глюкокортикоиды (например, преднизолон) быстро уменьшают системное воспаление, но риск побочных эффектов (остеопороз и переломы, повышение артериального давления и уровня глюкозы, инфекции, глаукома и др.) зависит от дозы и длительности приема. Сегодня место для глюкокортикоидов – это или локальная инъекционная внутрисуставная терапия при наличии синовита (воспаление синовиальной оболочки сустава), или краткосрочный «мост» на старте терапии в минимально эффективной дозе с максимально ранней отменой.

А основа лечения ревматоидного артрита — препараты, меняющие течение болезни: классические базисные средства: в первую очередь метотрексат, а также сульфасалазин, гидроксихлорохин, лефлуномид, генно-инженерные (биологические) препараты: ингибиторы фактора некроза опухоли, интерлейкина-6, антиВ-клеточная терапия, ингибиторы ко-стимуляции Т-лимфоцитов, а также таргетные синтетические препараты — ингибиторы янус-киназ.

— Какие новые методы лечения изучаются?

— Главный тренд — раннее начало терапии по принципу «лечение до достижения цели» (treat to target) – низкой активности или ремиссии, а в перспективе — вмешательство на доклинической стадии у людей с высоким риском заболевания. Если привести пример, то в 2024 году опубликованы исследования, которые показали, что применение абатацепта (иммунодепрессант) у лиц с высоким риском ревматоидного артрита уменьшало воспалительные изменения в суставах по данным методов визуализации и снижало вероятность перехода к клиническому артриту, то есть создаются предпосылки к первичной профилактике у групп риска.

Сегодня активно изучаются новые мишени для лечения ревматоидного артрита. Это и путь гранулоцитарно-моноцитарного колониестимулирующего фактора, это и сигналинг В-клеток, микробиом и «слизистое происхождение» заболевания, когда исследуется роль изменений в полости рта, дыхательных путях и кишечнике в запуске аутоиммунитета и другие.

— Применяются ли в России комплексные биорегуляторные препараты?

— «Комплексные биорегуляторные» и гомеопатические средства не входят в международные рекомендации по лечению ревматоидного артрита из-за отсутствия убедительной эффективности и не могут заменять базисную противоревматическую терапию.

— А моноклональные антитела?

— Новую эру в ревматологии открыли моноклональные антитела, особенно в лечении анкилозирующего спондилита открывается благодаря применению моноклональных антител. Эти препараты действуют путем блокировки специфических рецепторов на Т-лимфоцитах – клетках иммунной системы. Блокируя эти клетки, исследователи получают возможность эффективно контролировать течение заболевания.

Значительным прорывом в лечении воспалительных заболеваний суставов стало появление генно-инженерных биологических препаратов. Эти современные средства целенаправленно воздействуют на ключевые звенья воспалительного процесса. Ключевую роль в развитии боли и воспаления играют цитокины – специфические белковые молекулы. Генно-инженерные препараты позволяют блокировать действие этих цитокинов, тем самым контролируя воспаление на молекулярном уровне.

Это дает надежду на разработку новых, целенаправленных методов лечения, позволяющих контролировать причину многих ревматологических заболеваний, в том числе и артрита.

— Российские врачи уже назначают эти препараты?

— Да. Генно-инженерные биологические препараты — это стандарт при недостаточном эффекте метотрексата или неблагоприятном прогнозе. Они снижают активность заболевания и риск инвалидизации пациента из-за деформации и нарушения функции суставов. Благодаря успехам базисной терапии ревматоидного артрита потребность в тотальном эндопротезировании суставов снижается. Эндопротезирование или артродез суставов в настоящее время рекомендуется лишь при наличии выраженных структурных изменений, сопровождающихся стойкой болью и нарушениями функции суставов.

Врачами-ревматологами, а также пациентскими организациями проводятся образовательные мероприятия, направленные на обеспечение пациента информацией о характере заболевания (включая коморбидную патологию), принципах терапии и исходах, достоинствах и потенциальных недостатках терапии, необходимости физической активности в повседневной жизнедеятельности с целью повышения приверженности лечению.