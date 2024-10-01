«Кость становится пористой, как тающий сахар». Как болезни меняют походку

Походка — важная характеристика, по которой можно определить некоторые имеющиеся у человека заболевания. В старости она может стать неустойчивой, шаркающей и слишком медленной. Однако такие изменения свидетельствуют о сбоях в работе организма. Как заподозрить болезнь по походке и какие изменения нормальны для пожилых людей, «Газете.Ru» рассказал врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

— Всем известно, что с возрастом походка человека меняется. Почему так происходит?

— С возрастом меняется состояние опорно-двигательной системы из-за старения всего организма. Это комплексная проблема, которая касается всех систем. В организме нарушаются гормональный фон, баланс кальция, калия, натрия, ухудшается кровоснабжение, что приводит к уменьшению жидкости в хряще, вследствие чего становится хуже и его эластичность. Снижается костная масса, кость становится менее прочной, питание хряща и выработка синовиальной жидкости (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов) нарушается, эластичность связок ухудшается, сустав становится менее гибким и подвижным, а хрящ повреждается и истончается.

В результате этих изменений кости становятся хрупкими, а связки — плотными. У пожилого человека из-за этого снижается ежедневная физическая активность, что только ухудшает ситуацию. Хрупкие кости очень подвержены травмам, растет риск переломов, которые с большим трудом поддаются реабилитации из-за замедленных процессов регенерации.

— А что происходит с мышцами?

— Мышцы — это корсет, структура, которая удерживает сустав, делая его более стабильным наряду со связками. Пик формирования мышечной массы приходится на 25 лет, а после 25–30 лет мы теряем 0,5–1% мышечной массы в год в среднем при отсутствии регулярных занятий физкультурой. Поэтому мышцы должны работать!

Нагрузку на мышцы тоже надо разделять, существует статическая и динамическая нагрузка. Статическая — это сидение в одной позе за столом или в определенной позе в огороде. Надо вспомнить производственную гимнастику, которой раньше уделялось большое внимание на производствах и в школах, — именно она позволяет в период интенсивных нагрузок восстановить мышечный баланс и улучшить кровенаполнение мышц и связок. В первую очередь в этот процесс вовлекаются быстрые мышечные волокна, которые отвечают за сохранение равновесия при изменении положения тела в пространстве. Из-за снижения мышечной силы, тонуса увеличивается риск самопроизвольных падений.

close Роман Шохирев Фото из личного архива

— Почему с возрастом мышцы слабеют?

— Мышечный белок распадается быстрее, чем образуется новый. Кроме того, с возрастом изменяются и обменные процессы в организме. Так, мышечная масса убывает еще и за счет увеличения специфических ферментов, которые разрушают мышечные клетки, и апоптозных белков, которые ускоряют гибель клеток. Их увеличение связано с повышенной выработкой провоспалительных цитокинов.

Кроме того, с возрастом снижается уровень анаболических гормонов, которые ускоряют рост мышц: гормона роста, ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста 1), тестостерона и эстрогенов. Гормон роста и ИФР-1 усиливают синтез белка и улучшают мышечный метаболизм. Тестостерон предохраняет митохондрии (центры производства энергии в клетках) от разрушения при воздействии различных агрессивных факторов. При низком уровне тестостерона снижается как масса, так и сила скелетных мышц. Такая же связь существует между уровнем эстрогенов и мышечной массой.

То есть с возрастом мышечная масса уменьшается, мышцы атрофируются и становятся дряблыми, у человека сокращается скорость двигательных реакций и снижается выносливость организма, поэтому походка может стать неустойчивой. Вдобавок ко всему вышеперечисленному состояние опорно-двигательной системы ухудшается и из-за сопутствующих заболеваний.

— Какие именно заболевания влияют на опорно-двигательный аппарат?

— Их немало, но одно из основных – это остеопороз. Это заболевание, при котором ввиду различных причин нарушается минеральная плотность костей. У нас в организме есть клетки, отвечающие за восстановление и разрушение костей. С возрастом их взаимосвязь нарушается и утрачивается способность непрерывного восстановления кости в ответ на микротравмы. В итоге кость рассасывается быстрее, чем восстанавливается, она становится пористой, как тающий сахар.

Еще один механизм развития остеопороза – нарушение транспортировки кальция внутри организма. Для этого нужны определенные ферменты, которые его транспортируют в кости, но с возрастом их количество снижается. Часто болезнь протекает малосимптомно и зачастую выявляется только после перелома лучевой кости, шейки бедра или тел позвонков, поэтому многие не знают о наличии проблемы.

Также с возрастом развивается остеохондроз, при котором происходят дегенеративные изменения позвонков и находящихся между ними межпозвонковых дисков. Считается, что патология возникает из-за постоянной нагрузки на диск и нарушения водно-электролитного баланса. Болезни суставов тоже вносят свою лепту. Артрит (воспаление суставов) и артроз (дегенеративно-дистрофические изменения в суставах) нарушают подвижность пациента, вызывают боль в конечностях. Происходит разрушение суставного хряща, воспаление и уплотнение суставной капсулы и деформация кости. И все это влияет на походку.

— Какие изменения в походке с возрастом можно считать нормой?

— Ходьба — это сложный биомеханический процесс, координированный деятельностью скелетных мышц туловища и конечностей. В ходьбе участвует весь опорно-двигательный аппарат человека. Главной силой, обеспечивающей передвижение тела, является сила мышц. Ходьба может и должна быть стабильной максимально долго при условии регулярных занятий физкультурой, плаванием (очень положительно влияет на восстановление мышечного баланса аквааэробика в любом возрасте).

Частота шага и поза при ходьбе тоже не должны сильно изменяться. В норме пожилые люди должны ходить прямо, без наклона вперед или в стороны.

Видоизмененная осанка, как правило, появляется из-за слабых мышц живота, спины, также очень влияет тонус и сила ягодичных мышц, лишний вес, проблемы с позвоночником, плохое зрение, нарушения вестибулярного аппарата, атеросклероз сосудов шеи и головного мозга.

Иногда пожилые пациенты начинают ходить слишком осторожно из-за страха падения, они целенаправленно ограничивают себя в движениях. Но с каждым днем, если проблему не пытаться решить, человек будет становиться все менее функционален. Здесь тоже лучше обратиться к врачу, чтобы он помог выявить причину такой походки. Любые изменения в походке должны насторожить.

— По походке можно определить, чем болен человек?

— Конечно. Ходьба — сложный двигательный акт, требующий согласованной работы центральных мозговых структур, вестибулярного аппарата, проводящих путей, периферических нервов, мышц туловища и конечностей. И когда в одной из структур происходит нарушение, это сопровождается развитием типичных изменений ходьбы.

Возьмем «утиную» походку, когда человек ходит вразвалочку. Это нам говорит о слабости мышц нижних конечностей и спины, а также о проблемах тазобедренных суставов. Из-за слабости мышц бедро и таз при ходьбе опускаются вниз на каждом шаге, что и приводит к переваливающейся походке. В попытке компенсировать этот провал человек сгибает корпус в противоположную сторону.

Также выделяют «петушиную» походку (степпаж). Она наблюдается при парезе малоберцового нерва. Человек не может поднять стопу, как это делают здоровые люди, поэтому, чтобы переместить ее, он высоко поднимает конечность и выбрасывает ногу вперед, резко ставя перед собой. Осанка у него при этом неестественно прямая, взмахами рук пациент балансирует свое перемещение в пространстве. Такие больные не могут ни ходить на каблуках, ни стоять на носочках.

— Какие еще нарушения можно диагностировать по походке?

— Например, можно выделить анталгическую походку, которая характерна для людей с травмами и артрозами. Причина изменения походки — попытка избежать боли. Человек пытается не переносить вес на «больную» сторону, в результате тело человека изгибается, он начинает хромать.

Походка при гиперэкстензии коленного сустава тоже отличается от нормы. Она наблюдается, когда колено у человека аномально разгибается больше, чем ему положено. Колено при этом может так вытягиваться, что человеку трудно передвигаться без трости. Здесь также добавляется слабость связок и мышц, что приводит к опасной нестабильности коленного сустава. И обратная ситуация, когда человек ходит на полусогнутой ноге в коленном или тазобедренном суставе, что ведет к перекосу туловища и нарушению мышечного баланса, из-за чего страдают, перегружаются мышцы, перекашивается спина, и перекос в нагрузках на ноги может приводить к проблемам в шейном отделе или болям в плечах.

С возрастом наблюдается еще одна интересная тенденция. Если у человека было плоскостопие, то в пожилом возрасте без терапии оно усилится, даже размер обуви может увеличиваться на один-два размера. Стопа при плоскостопии теряет амортизирующее свойство, и ударная волна распространяется вверх по скелету. В результате у человека меняется походка, он начинает косолапить.

— Нарушения в работе мозга тоже могут привести к развитию нарушений в походке?

— Конечно, диагностика всегда проходит между двумя областями: неврологической и ортопедической патологией. Например, после инсульта человек может идти с рукой, которая будет согнута в локте, запястье или с согнутыми пальцами, подобные изменения наблюдаются и в нижних конечностях, это может говорить о спазме отдельных групп мышц.

Также изменения в походке могут наблюдаться при паркинсонизме (патологическое состояние, связанное с непроизвольным дрожанием конечностей и головы, постоянным мышечным гипертонусом). Распознать паркинсоническую, или шаркающую, походку можно по следующим признакам: спина пациента сгорблена, его ноги находятся в полусогнутом состоянии, а руки — в согнутом, при этом можно заметить тремор покоя. Движение больной начинает, наклонившись вперед, он словно падает и пытается идти вперед, чтобы этого не произошло. Во время ходьбы человек делает семенящие шаги, издающие шаркающий звук.

Еще выделяют так называемую атаксическую («пьяную») походку. При мозжечковой атаксии (поражении мозжечка) наблюдается неуверенная мозжечковая атаксическая походка, с широко расставленными ногами, с шагами разной длины и колебаниями из стороны в сторону. Среди причин — рассеянный склероз, алкоголизм, опухоли и другие патологии.

— Часто человек может не замечать, что у него изменилась походка. Можно ли провести диагностику походки в домашних условиях?

— Например, существует проба Ромберга для оценки равновесия. Для этого пациент стоит с вытянутыми вперед руками с раздвинутыми пальцами сначала с открытыми глазами, затем оценивается его устойчивость с закрытыми. Этот тест используется для выяснения причины потери координации движений, мы смотрим, в какую сторону наклонился пациент, есть ли тремор рук, как он держит равновесие.

Но лучше самостоятельно этого не проводить, человек сам не сможет правильно оценить результат. Лучше даже при малейших изменениях в походке, которые заметил человек или его близкие, обратиться к врачу для правильных диагностики и лечения.

— Можно ли как-то избежать возрастных изменений в опорно-двигательной системе?

— Для профилактики важно после 40 лет обязательно сдавать анализы. В частности, важно сдавать анализ крови на витамин D и уровень кальция. Основная функция витамина D — регулирование содержания кальция и фосфора в организме, что напрямую влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата человека. Проще говоря, при дефиците уровня витамина D кальций может усваиваться не так эффективно. Результаты анализов помогут правильно рассчитать дозировку кальция и витамина D. Еще нужно проходить такое исследование, как двухэнергетическая рентгеновская денситометрия, то есть измерение плотности костной ткани. Это поможет вовремя диагностировать остеопороз.

Состояние опорно-двигательной системы зависит от множества факторов, на которые мы можем воздействовать. Конечно, важно сохранять активный образ жизни, заниматься физкультурой и правильно питаться — все это поможет в профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом.