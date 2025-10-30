Ученые раскрыли секрет облегчения боли в коленях

Ученые из Mass General Brigham, выяснили, что пациенты с разрывом мениска и остеоартритом коленного сустава, выполняющие домашние упражнения, испытывают значительное уменьшение боли — независимо от того, сопровождаются ли занятия регулярными визитами к физиотерапевту. Работа опубликована в журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследовании приняли участие 879 человек со средним возрастом 59 лет. Участников случайным образом разделили на три группы: выполнявшие только домашние упражнения, совмещавшие их с сеансами стандартной физиотерапии и совмещавшие с фиктивной физиотерапией (плацебо).

Программа домашних занятий включала 25 минут растяжки и укрепляющих упражнений для нижних конечностей четыре раза в неделю. Участникам предоставили обучающее видео и буклеты. В группах со стандартной и «фиктивной» физиотерапией пациенты дополнительно посещали специалиста: дважды в неделю в первый месяц, затем еженедельно во второй и раз в две недели в третий.

«В среднем участники всех групп сообщали об умеренно сильной боли в начале исследования и о гораздо более умеренной боли через три, шесть и 12 месяцев», — рассказал профессор Джеффри Катц, клинический директор Центра ортопедии и артрита при госпитале Brigham and Women's.

Результаты исследования показывают, что домашние упражнения могут быть эффективной и доступной стратегией для облегчения боли при остеоартрите, особенно в сочетании с поддержкой специалиста.

