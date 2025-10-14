Пчелы против рака: действительно ли ядом можно лечить опухоли и фантомные боли?

Апитерапия — метод лечения плечами и продуктами пчеловодства считается областью альтернативной медицины. Мелиттин — основной компонент пчелиного яда — до сих пор исследуется, а доказательно работающих лекарств на его основе не существует. Тем не менее, пчелиным ядом как лечили, так и продолжают лечить разные боли — в том числе и фантомные. Об успешном применении апитерапии «Газете.Ru» рассказали в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном госпитале им. А.А. Вишневского» и онкоцентре им. Блохина.

Мировые исследования

Апитерапия (от лат. Apis – пчела) известна с глубокой древности, яд пчел и разнообразные пчелопродукты использовали для лечения ревматизма, неврологических расстройств, укрепления защитных сил организма и других целей. В наше время апитерапию активно применяют в Китае, Индии, европейских странах как дополнение или альтернативу для лечения широкого спектра заболеваний, включая воспаление и боли различного происхождения, том числе и боли, которые не поддаются стандартной антиболевой терапии, например фантомные и боли на последних стадиях рака.

Как получилось, что пчелы появились на Земле еще до человека, но до сих пор пчелиный яд и другие продукты пчеловодства применяются не в традиционной, а в альтернативной медицине? Ученые дают на это такой ответ: пчелиный яд или другие продукты пчеловодства (например, маточное молочко пчел) содержат много компонентов, а для лекарств применяются только чистые вещества.

В традиционной медицине путь различных веществ, обладающих лечебным действием, идет к пациенту путем доказательства действия и безопасности вещества, точности и стандартизации его в лекарственной форме. Все эти задачи решает фармакологическая промышленность.

«Сначала вещества, в том числе взятые из животного и растительного мира проходят все этапы клинических испытаний, проверок на безопасность, формируется аннотация и лекарство может включаться в клинические рекомендации. Соответственно, производитель гарантирует достоверность клинического действия и безопасность препарата, а также фиксированную дозировку в лекарственном средстве.

Клиники, которые предлагают лечение укусами пчел, сами себя называют альтернативной медициной. И соответственно они не проходят тех озвученных этапов, принятых в традиционной медицине.

Таким образом открыты вопросы о гарантиях безопасности, дозировке и правилах асептики», — объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Возможно, апитерапия до сих пор остается на стороне альтернативной медицины из-за большого количества людей с выраженной аллергической реакцией на укусы пчел. А возможно дело в том, что выделить основной компонент пчелиного яда – мелиттин – ученые смогли только в 1967 году. Оказалось, что биоактивность мелиттина очень высока, но при этом он проявляет токсичность по отношению к клеткам и органам. Для детального изучения токсичного действия мелиттина используют клеточные культуры и лабораторных животных.

Дело в том, что молекулы мелиттина представляют собой положительно заряженные пептиды – белки с небольшой молекулярной массой. Они могут взаимодействовать с отрицательно заряженными клеточными мембранами, повреждая их с образованием множества мельчайших отверстий — пор. В результате, нарушается не только целостность клеточной мембраны, но и важные жизненные процессы: из клеток могут выделяться вещества, например гистамин, запускающие воспаление. Эту картину удалось воссоздать в опытах на животных и таким образом прояснить причины воспаления после попадания яда от ужаливших пчел человеку.

В 2020 году статья, подтверждающая действие мелиттина на клетки трижды негативного рака молочной железы (самый трудно вылечиваемый РМЖ), появилась в авторитетном научном журнале Nature. Иранские исследователи доказали влияние пчелиного яда на клетки рака яичников и усиление действия противоопухолевого препарата цисплатина. Терапевтический потенциал мелиттина против лейкемии нашли ученые Польши. Корейские ученые продемонстрировали эффективность мелиттина против меланомы на мышах, а в другой публикации убедились в противоопухолевой активности вещества на клетках рака легких. Китайские ученые доказали, что мелиттин может быть мощным средством в лечении рака желудка.

В другой научной статье китайские ученые показывают, что мелиттин сдерживает метастазирование рака печени (гепатоцеллюлярная карцинома). Австралийские ученые продемонстрировали быстрое действие мелиттина на рак желудка и колоректальный рак.

Этот список далеко не полный. Исследования яда пчел проводят также и в России. Ученые Сеченовского университета совместно с исследователями из Башкирии доказали тотальное подавляющее действие на все популяции опухолевых клеток рака предстательной железы.

Сходные результаты в отношении целого ряда культур опухолевых клеток получены исследователями из Института иммунологии ФМБА России и НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России. В лаборатории онкогеномики Онкоцентра им. Блохина (на Каширке) под руководством доктора биологических наук Анны Лушниковой проводится цикл исследований противоопухолевой активности катионных пептидов, к которым относится и мелиттин – как природный, так и синтетический.

close Вход в здание Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе Дмитрий Серебряков/ТАСС

Что выяснили на Каширке?

Молодые сотрудники этой лаборатории Мария Кирпиченко и Алина Белова рассказали «Газете.Ru» о результатах, полученных на клетках опухолей молочной железы, включая и клетки, устойчивые к химиотерапии препаратом доксорубицин, а также на клетках агрессивной меланомы кожи, гепатокарциномы и опухоли головного мозга — глиобластомы.

«При небольших рабочих концентрациях мелиттина он вызывает гибель большинства опухолевых клеток путем апоптоза — программируемой смерти. В то же время, в культурах неопухолевых, — например нормальных клеток кожи, — большинство из них (около 85%), продолжают делиться и расти. В основе избирательной гибели клеток, индуцированной мелиттином, лежит взаимодействие его молекул со специфичными для опухолей рецепторами, представленными на поверхности опухолевых клеток, но отсутствующими на нормальных клетках», — объяснила Кирпиченко.

В лаборатории разработаны различные подходы, позволяющие снизить токсичность мелиттина для организма за счет упаковки молекул в различные наноструктуры.

«Исследования, проведенные в нашей лаборатории, выявили способность мелиттина значительно подавлять рост опухолевых клеток различного происхождения, которые получены из опухолей желудка, кожи, печени, поджелудочной железы и головного мозга. При условии малой токсичности мелиттина для организма в целом, которое достигается путем его связывания или упаковки для транспорта к опухоли, в ближайшем будущем возможно появление нового класса препаратов для терапии различных злокачественных заболеваний человека», — отметила Лушникова.

А как сейчас используют пчелиный яд на практике?

close Из личного архива

Оказывается, пчелиный яд активно используют в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий – Центральном военном госпитале им. А.А. Вишневского» для устранения разных болей, а том числе и фантомных.

Работу в это направлении ведет апитерапевт, кандидат медицинских наук Виктор Губин. Он лечит укусами пчел пациентов с разными болями, которым не помогли традиционные методы лечения. Иногда это чуть ли не единственный способ избавления от боли или изменения ее характера. Пчел доктор Губин, как правило, ставит на поясничную область, в воротниковую зону и в другие места, соответствующие акупунктурным точкам из китайской традиционной медицины.

По словам Губина, — эта методика тесно соприкасается с рефлексотерапией. Обычно он рекомендует ставить пчел через день.

«Жало пчелы — это автоматический шприц. После укуса жало остается в месте укуса и еще полчаса выделяет яд. Поэтому после укуса я удаляю жало только через полчаса, чтобы оно успело выделить всю порцию яда. Доза подбирается для каждого пациента строго индивидуально. Согласно научным данным, — укусы 200 пчел – это смертельная доза яда для человека», — пояснил Губин «Газете.Ru».

К Губину присылают больных с фантомными болями, ожогами, с ушибами спинного мозга, с параличами, с трофическими язвами, а также с расстройствами сна и нервной системы.

Это ежедневная непрекращающаяся череда пациентов, каждый из которых, по рассказам врача, понимает, что после укусов что-то в организме меняется в лучшую сторону.

Пчелиный укус вызывает сильную встряску организма, при этом может повыситься температура и появиться интоксикация организма. Поэтому обычно проводится биопроба, а лечение доктор начинает с одной пчелы.

«Примерно у 5% людей в популяции существует истинная аллергия на пчелиный яд, может развиться анафилактический шок. Поэтому мы всегда осторожно начинаем, делаем пробу и наблюдаем за пациентом. Если аллергии нет, — можно начинать курс лечения», — объясняет Губин.

Постепенно количество пчел доходит до 6-8, делается курс из 8-10 сеансов укусов. В практике Губина была ситуация, когда он одновременно применил 50 пчел, но делалось это не для лечения, а для постановки личного рекорда пациентом. Лечащиеся привыкают к боли укуса и уже не воспринимают ее как сильную.

При фантомных болях пчелы ставятся прямо в культю и другие зоны, в том числе в центры вегетативной нервной системы. Почему укусы пчел оказываются весьма эффективными при фантомных болях – можно только предполагать, эта тема является недоисследованной.

«Честно говоря, я иногда говорю: не до конца понятен механизм действия пчелиного яда, — ну и не важно какой он. Это же помогает? Помогает! Если пациент с ампутированной ногой, которому ничего не помогало, может оказаться от серьезных обезболивающих средств, у которых масса серьезных побочных эффектов, это уже очень важный аргумент», — подчеркнул Губин.

Откуда пчелы?

Для круглогодичного применения пчел доктору пришлось завести пасеку и стать пчеловодом. Небольшое количество пчел живет прямо в госпитале.

Для этого выделен кабинет с постоянно открытым окном, откуда они свободно вылетают на природу. Ежедневно врач Губин берет из улья нужное количество насекомых, так как поток пациентов спрогнозировать трудно.

А если возникает необходимость проведения лечения за пределами кабинета, Губин достает специально разработанную им укладку для транспортировки. Обычно их бывает нужно перевезти в санаторий «Архангельское», где после лечения в госпитале бойцы проходят курс реабилитации.

Однако, так как метод апитерапии относится к дополнительным методам лечения и не входит в официальные протоколы лечения, то и официального основания для применения апитерапии до сих нет.

Получается, что есть результат, — больные с фантомными болями начинают нормально спать, причем изменения, как правило, возникают уже после первого сеанса, — но до сих пор этот метод не подтвержден серьезными научными исследованиями.

«Я считаю, что если найден способ ощутимо помогать бойцам, которым традиционная медицина не помогает, — этот способ точно нуждается в дальнейшем изучении и включении его в официальные протоколы лечения», — заключил доктор Губин.