Моральный кодекс строителя чучхеизма: во что верят северокорейцы и как публично каются за грехи

10 октября в КНДР проходит торжественный парад в честь 80-летия Трудовой партии Кореи. Эта партия получила власть над страной с момента обретения независимости в 1948 году и с тех пор ведет ее вперед под флагом чучхе. Эта идея — «опора на собственные силы» — звучит довольно туманно, и потому для повседневного руководства жителям КНДР раздают более четкие и конкретные «10 заповедей». О следовании этим заповедям корейцам приходится регулярно отчитываться и каяться за их нарушение.

Во что верят северокорейцы?

Северная Корея — уникальная страна, по единогласному мнению почти всех политологов и историков. Ее режим нельзя свести к известным в мире категориям вроде «идеологической диктатуры» или «тоталитарного общества». А ее государственную идеологию — чучхе — нельзя сравнить ни с марксизмом-ленинизмом, ни с гитлеровским нацизмом, ни с итальянским фашизмом, ни с американской демократией, ни с иранской исламской теократией, ни с исламским ваххабизмом, — ни с чем.

Причина такой уникальности заключается вовсе не в особом взгляде на систему власти или на то, кому должны принадлежать заводы и фабрики, — здесь как раз чучхе напоминает советский марксизм. Причины этого сугубо семантические — чучхе на самом деле не выражает никакую идеологию и не предлагает систему государственного устройства.

close Государственные служащие разминаются перед забегом и показом тхэквондо на первом спортивном дне года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР, 2025 год Jon Chol Jin/AP

Идеи марксизма — что классического, что в ленинской трактовке — можно изложить очень кратко, например, в таком виде: «капитализм неизбежно ведет к угнетению рабочих, и для преодоления этой проблемы необходимо обобществить средства производства». При необходимости эту идею можно развернуть на страницу, при желании — в многотомник. Важно, что согласно этим идеям можно жить, как пробовали делать в социалистических странах.

В случае чучхе проблема появляется уже на первом этапе: не так-то просто найти краткое и емкое объяснение тому, что это. В конституции КНДР сказано, что это «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс», что не очень понятно. Само слово чучхе переводится как «опора на собственные силы или самостийность». Углубившись в литературу о КНДР, можно найти объяснения этого принципа, такие как: «человек — мера всех вещей» или «народные массы являются хозяевами истории».

close Экспонаты на выставке скульптур из сладостей и печенья в ресторане «Чонгрю» в Пхеньяне, КНДР, 2025 год Cha Song Ho/AP

Если же углубляться в северокорейскую литературу еще глубже, пытаясь найти развернутый трактат о сути чучхе, то исследователь с неизбежностью наткнется на антисемантичный текст. Семантика текста — это его смысл, свойство отдельных слов, фраз и предложений создавать смысл, следовать логике и развивать идею. В антисемантичном тексте подряд идут грамотно построенные предложения, которые не несут никакой новой информации. Например, ничего нового нет и в тексте, который представляет собой многостраничную повторяющуюся мантру.

Хорошим примером такого текста-мантры служит объяснение, что такое чучхе, от Корейской Ассоциации работников общественных наук (КАРОН) КНДР, у которой есть русскоязычный сайт.

Идеи чучхе, философия чучхе как философская идеология, имеют существенные особенности, в корне отличающиеся от всех предшествующих философских учений. Эти особенности заключаются в том, что философия чучхе является философией, которая уделяет основное внимание человеку, развертывает и систематизирует свои положения, ставя человека в центр внимания. Сказанное нами означает, что она выдвигает основной вопрос философии и вырабатывает взгляд на окружающий нас мир, отношение и подход к нему, ставя в центр внимания человека. Философия чучхе дает новый взгляд на сущность мира и закономерности его изменения и развития. Мир управляется и преобразуется человеком, мир развивается при активном воздействии и роли человека, по направлению служения человеку и в соответствии с его развитием. И на основе этого же взгляда она устанавливает новое отношение и подход к миру - нужно относиться к миру исходя из интересов человека и с точки зрения его деятельности. КАРОН КНДР

Другие северокорейские тексты о чучхе тоже сводятся к бесконечному повторению одной и той же идеи «ставить человека в центр мира». Такая смысловая пустота неслучайна: известный кореевед и специалист по политике КНДР Андрей Ланьков объясняет ее тем, что чучхе изначально не должна была стать идеологией, равновесной марксизму. Изначально это было просто вычурным словом из банальной речи Ким Ир Сена 1955 года, в которой он призывал покончить с низкопоклонством перед СССР и Китаем, подчеркивая национальные традиции. Лишь в 1960-х годах вокруг этого слова политработники попытались выстроить философию, но поскольку философствовать на базе одной короткой фразы тяжело, получилось то, что получилось.

Сказать, что за идеологию провозглашает Трудовая партия Кореи, невозможно. И если советский человек мог верить или не верить в истинность марксизма или в превосходство социалистической системы над капиталистической, то вера северокорейца лежит в другой плоскости — личной и безусловной лояльности Кимам и системе.

Десять заповедей северокорейца

close Люди возлагают цветы к портретам бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в честь 77-й годовщины основания страны, Пхеньян, 2025 год Cha Song Ho/AP

Лояльность как высшая ценность в КНДР — это не западная пропаганда и не додумка кореистов. Об этом недвусмысленно говорится в «Десяти принципах создания монолитной идеологической системы» — своеобразном аналоге советского «Морального кодекса строителя коммунизма». В отличие от пространных объяснений, что такое чучхе, этот текст очень конкретен, служит руководством к действию и понятен в любом переводе.

Мы должны отдать все силы борьбе за объединение всего общества с помощью кимирсенизма и кимчениризма. Мы должны чтить великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира как вечных вождей нашей партии и народа и как Солнце Чучхе. Мы должны решительно и беззаветно защищать авторитет великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также авторитет Трудовой партии. Мы должны быть всецело вооружены революционными идеями великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также линией и политикой партии, которые являются реализацией этих идей. Мы должны строго придерживаться принципа безоговорочного повиновения при выполнении указаний великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также в следовании линии и политике партии. Мы должны всеми возможными средствами укреплять идеологию, волю и революционное единство всей партии, опираясь на Вождя. Мы должны учиться у великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и перенимать их благородные моральные качества, революционные методы работы и стиль действий, ориентированный на людей. Мы должны ценить политическую жизнь, дарованную нам Партией и Лидером, и лояльно платить за доверие и заботу Партии возросшей политической сознательностью и производительностью труда. Мы должны установить строгие организационные правила, чтобы вся партия, нация и армия действовали как единое целое под единым партийным руководством. Мы должны передавать из поколения в поколение великое достижение революции чучхе и революции сонгун, начатой ​​великим товарищем Ким Ир Сеном и руководимой товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, наследуя и доводя его до конца.

close Портреты бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в вагоне метро в Пхеньяне, Северная Корея, 2019 год Dita Alangkara/AP

Как видно, ничего даже отдаленно похожего на декларированные КПСС принципы «человек человеку друг, товарищ и брат» или заботы об общественном достоянии. И, в отличие от советского морального кодекса, этот свод правил существует не для энтузиастов. Эти принципы обязан запомнить каждый гражданин, постоянно следуя им в жизни.

Прости меня, Ким-Отец

За тем, насколько прилежно гражданин следует этим правилам, идет строгий контроль, который трудно представить себе западным жителям или россиянам, даже заставшим сталинскую эпоху. В СССР те, кто хотел, произносили здравицы и клялись в верности Партии. Несогласные отмалчивались или ограничивались дежурными фразами.

close Школьницы на улице Пхеньяна, 2024 год Jon Chol Jin/AP

В КНДР такое невозможно. Любой гражданин старше 14 лет является членом одной из этих пяти государственных организаций: самой Трудовой партии, Союза молодежи, Конфедерации профсоюзов, Крестьянского союза или Женского союза. Последний включает в себя всех домохозяек, то есть неработающих взрослых замужних женщин. Не состоять ни в одной из этих организаций или состоять в двух нельзя.

Каждая из этих пяти организаций проводит регулярные собрания своих членов, явка на которые строго обязательна. Часть из них представляет собой типичные политинформации или групповые чтения газет, но один тип мероприятий уникален для КНДР. Это — собрания самокритики, которые стирают грань между политическим режимом и квазирелигиозным культом.

Такие собрания проводятся раз в неделю, чаще всего по субботам, но это необязательно. В собрании участвует 10-20 человек, и все они готовятся к нему заранее, записывая в специальную тетрадь свои прегрешения и проступки. Выступая перед товарищами по организации, гражданин обязан сообщить о каждой провинности за прошлую неделю и публично покаяться. Покаяние должно обязательно включать в себя цитаты трудов одного из Кимов, причем для удобства подбора издаются специальные тематические цитатники. В конце собрания, которое может длиться до пары часов, каждый обязан покритиковать какого-то из товарищей за его дела.

close Женщина идет по улице Пхеньяна, на фоне плакат с приветствием IX съезда Трудовой партии Кореи, 2025 год Jon Chol Jin/AP

Разумеется, на таких собраниях никто не сознается, что случайно уронил портрет Ким Ир Сена. Как правило, рабочие отбалтываются мелкими грехами, вроде слишком медленной работы на заводе, а студенты — плохим выполнением домашнего задания. Точно так же никто не обвиняет товарищей в вещах, которые могут привести к визиту сотрудников госбезопасности. Люди относятся к этому как к спектаклю и могут заранее договариваться, кто кого в каком грехе будет обвинять.

Тем не менее это то, из чего состоит общественная жизнь КНДР, то, что довлеет над каждым. Так что, если попытаться синтезировать, что же из себя представляет идеология Трудовой партии и чучхе, получится простая идея — Ким, в лице Отца, Сына и Внука — это местный Бог, которому нужно беспрекословно повиноваться.

Что северокорейцы и делают.