«Россия стала лидером в поиске инопланетян»: как проходит охота на внеземной разум

4 октября 1957 года человечество официально вступило в космическую эру, когда на орбиту Земли был выведен «Спутник-1». Но если люди достигли космоса, то наверняка в галактике есть и другие цивилизации? Астрономы программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – поиск внеземного разума) десятилетиями ищут ответ на этот вопрос, прослушивая небо с помощью радиоантенн. О том, что именно они надеются услышать и почему поиски все эти годы были бесплодны, в интервью «Газете.Ru» рассказал астрофизик и участник SETI Александр Панов.

close Александр Панов, физик и участник программы SETI, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ из личного архива

— Расскажите, как возникла идея поиска внеземных цивилизаций в рамках программы SETI? Это было связано с распространением у людей радио и телевидения, из чего астрономы сделали вывод, что аналогичные сигналы можно подслушать у соседей по галактике?

— Подслушать сигнал условной Останкинской телебашни с других звезд было заведомо невозможно. Задумка была совсем другой. В середине XX века получили распространение радиотелескопы — огромные антенны, наблюдающие за астрономическими объектами в радиодиапазоне. Очень быстро люди поняли, что с помощью небольшой модификации эти антенны можно превратить в планетные радары: посылать в космос мощные сфокусированные радиоимпульсы и улавливать их отражение от объектов Солнечной системы. Например, знаменитая обсерватория Аресибо (Пуэрто-Рико) таким образом внесла большой вклад в исследования Меркурия, которого долго не могли достичь космические аппараты.

Что такое SETI? SETI — это зонтичное название для разных научных проектов, направленных на обнаружение внеземного разума. У SETI нет главы или исполнительного комитета, это идея, объединяющая ученых и добровольцев со всего мира. Нередко она получает официальную поддержку государства или научных организаций, а в США существует Институт SETI. Объединяет инициативы SETI сходство методологии — поиск внеземных цивилизаций путем сканирования неба на предмет сигналов. Отправку золотой пластинки с посланием для инопланетян на зондах «Пионер» и «Вояджер» иногда связывают с SETI. Особую популярность идея получила среди советских и российских астрономов и физиков, которые внесли большой вклад в развитие ее теорий.

Но очень быстро ученые поняли, что такие радары посылают столь мощные и столь узконаправленные импульсы, что с их помощью можно передавать межзвездные сигналы, и принимать с их же помощью. Можно сказать, что начало SETI было положено в 1959 году, когда астрономы Филип Моррисон и Джузеппе Коккони опубликовали статью с перечнем частот и целей для исследования. В те годы считалось, что речь идет о связи на дальности в несколько десятков световых лет. С помощью современных технологий сигнал можно передавать на многие тысячи.

— Вы говорите — посылать сигналы. Но ведь для того, чтобы нам на Земле чей-то сигнал услышать, требуется, чтобы кто-то другой его осознанно послал?

— Совершенно верно. Поначалу астрономы были окрылены своей идеей, считали, что межзвездную связь очень легко устроить. Ведь тогда казалось, что раз законы Вселенной едины для всех, а на Земле появилось человечество, то и в других звездных системах должна тоже зарождаться жизнь и потом обретать разум. Разум со временем должен открыть радиосвязь, заинтересоваться астрономией и осознать, что в галактике может быть другая жизнь. Поэтому, рассуждали тогда, если поблизости от Земли существуют другие развитые цивилизации, почти наверняка они пытаются выйти с нами на контакт.

close Обсерватория Аресибо, ныне разрушенная NOAO/AURA/NSF

Лишь потом, когда телескопы прослушивали звезду одну за другой, энтузиазм поубавился. Никаких сигналов обнаружить не удалось, несмотря на десятилетия поисков. Более того, эксперименты показали, что и с технической точки зрения устроить систему связи, обнаружить которую надеялись ученые, не так просто.

— Гипотеза, будто неизвестная цивилизация должна искать с нами общение, очень смелая. Почему бы вместо этого не подслушивать, то есть не искать следы их переговоров на своей планете или радарные импульсы?

— Ну конечно, это было бы замечательно. Проблема в том, что с нынешними средствами приема мы бы могли обнаружить такие сигналы с расстояния всего в два-три световых года, максимум — десяток. В этом радиусе звезд мало, а вероятностные оценки показывают, что ближайшая цивилизация должна находиться от нас примерно в тысяче световых лет.

Телевышки — задача вовсе едва ли решаемая, зато на Земле есть удобные для наблюдения излучатели. Это — радары противоракетной и противовоздушной обороны, которые включены постоянно, обладают большой мощностью и, все вместе, излучают почти во все стороны одновременно. Но для того, чтобы зафиксировать их сигналы с разумного расстояния, вроде тысячи световых лет, современных астрономических «тарелок» недостаточно. Нужна антенна космического базирования диаметром примерно 50 километров, постройка которой возможна, но точно не в ближайшие годы.

Другое дело — планетные радары, о которых мы говорили выше, их импульсы прошивают всю галактику. Но их используют исключительно редко и направляют в точки интереса Солнечной системы, вероятность «задеть» так какую-то цивилизацию крайне мала.

— Какое у инструментов SETI сейчас покрытие неба на прием?

— Нулевое. В данный момент поиски SETI ведутся в режиме эпизодического прослушивания отдельных звезд. За все годы прослушать успели примерно четыре-пять тысяч, в то время как по нашим расчетам для успеха нужно было просканировать миллион. Точнее, не для успеха, а для получения шанса на успех, отличного от нуля. Так что, если быть честным, мы даже не начали программу поиска внеземных цивилизаций.

Более того, задача просканировать миллион звезд исходит из очень оптимистической предпосылки. Для получения сигнала необходимо, чтобы в момент, когда антенна направлена на звезду, оттуда в нашу сторону кто-то «посветил». Чтобы светить во все стороны сразу и постоянно, инопланетной цивилизации потребуется колоссальная энергия, по сути, они должны располагать энергетикой порядка мощности своей звезды. То есть, ей нужно быть цивилизацией типа II по классификации астрофизика Николая Кардашева.

Что это за шкала? Шкала Кардашева определяет три категории гипотетических цивилизаций, называемые соответственно тип I, II и III. Цивилизация I типа использует все доступные энергетические ресурсы, имеющиеся на своей родной планете; цивилизация II типа использует всю энергию своей звезды; III типа — своей галактики.

Но если мы говорим о цивилизации нашего, I типа, то от нее непрерывного сигнала ждать не стоит, им придется передвигать узкий луч от звезды к звезде.

close Cфера Дайсона — спекулятивно-гипотетическое устройство, способное извлекать большую часть энергии звезды Marc Ward/Stocktrek Images/Getty Images

— Но что, если эта цивилизация открыла радио не сто, а тысячу лет назад, или десять тысяч? Тысячу лет посылать в небо сигналы, жечь электричество, в надежде, что в звездной системе появятся инопланетяне, которые это услышат, — может и надоесть. И уж тем более использовать для питания этого передатчика целую звезду...

— Эти соображения — футурологические сценарии — тоже обсуждаются в сообществе SETI. Чем будет цивилизация, уже пройдя эпоху технологического взрыва, которую мы переживаем сейчас? Здесь однозначного ответа нет, а в прогнозах есть разные сценарии. Есть сценарии, когда цивилизации не интересно ни с кем связываться, есть те, в которых ей это, наоборот, очень выгодно.

С описания одного из таких позитивных сценариев началась моя личная вовлеченность в SETI. Я предложил концепцию «галактического культурного поля», как ее окрестил Кардашев, и заключается она вот в чем. Согласно статистическим оценкам, ближайшие к нам цивилизации находятся далеко, в сотнях и тысячах световых лет. Поэтому диалог с отдельной цивилизацией поддерживать невозможно, зато возможно другое. Если цивилизация А уже слушает небо и хочет делиться информацией о себе, то можно предположить, что получив сигнал от другой цивилизации Б, она его ретранслирует для других. Цивилизация В, получив сигналы от А и Б, добавит к ним свой и передаст другим — Г, Д, Е и так далее. В результате в галактике может сформироваться целое культурное поле, которое будет накапливать информацию в течение миллионов лет. Цивилизация может уже погибнуть, а ее след, фрагмент «культурного поля», будет циркулировать между звезд.

— Историки могли бы на этом месте возразить, — они помнят, что все предыдущие попытки предсказать будущее человечества окончились крахом. Есть даже логическое доказательство Карла Поппера о невозможности предсказания будущего. Ведь в каждый момент времени люди действуют исходя из текущего знания, а никто, по определению, не знает, что мы узнаем через 10, 50, 100 и более лет. Что уж говорить о других цивилизациях с чуждой физиологией и психологией?

— Безусловно, рассуждая на эту тему, мы вынуждены исходить из допущений. Но эти допущения в изложенной теории прямо сформулированы, и их там меньше, чем вам может показаться. Все детали и доказательства в интервью изложить невозможно, но всем, кому интересно, предлагаю прочитать мою книгу «Универсальная эволюция и проблема SETI». Если говорить совсем грубо и кратко, то речь идет о теории естественного отбора применительно к цивилизациям.

Кстати, по этой теории через один из самых жестких фильтров этого отбора проходит прямо сейчас человечество. В течение прошлых эпох интервалы между коренными переломами в развитии биосферы постоянно уменьшались. Мы приближаемся к эволюционной сингулярности, периоду, когда темпы развития жизни (в лице человечества) будут столь высоки, что окажутся за пределами нашего нынешнего понимания. Но чтобы двигаться по этому пути, человечеству, как и любой другой цивилизации, придется полностью скомпенсировать внутреннюю и внешнюю агрессию, что даст совершенно другую мотивацию для исследований и развития.

— Можно ли на данный момент констатировать, что поиски внеземных цивилизаций человечеством зашли в тупик?

— По моему мнению, отчасти это так. По сути, сейчас идет бесконечное повторение поисков по старой методологии — единичному прослушиванию звезд одну за другой радиотелескопами. Эта методика рассчитана только на поиск цивилизаций II типа, но кто сказал, что они вообще существуют? Однако важный, с моей точки зрения, прорыв произошел не так давно в России. Наша страна реально вышла в лидеры в новом важном направлении поиска внеземного разума.

Для поиска цивилизаций I-го типа, про которые мы точно знаем, что они существуют (мы сами, например), нужен поиск очень редкого сигнала с неизвестного направления, который придет в неизвестное время. Для этого нужен непрерывный обзор всего неба или его больших частей. Оказалось, что эту задачу гораздо проще решить для поиска оптического, а не радиосигнала. Для передачи таких оптических сигналов не требуется ничего сверхъестественного, лазеры требуемого класса уже существуют на Земле. Это, например, установка в американском комплексе National Ignition Facility (NIF). В нем ведут исследования термоядерного синтеза, а лазер используется для поджига ядерного горючего. Аналогичным лазером, если направить его в небо, можно будет передавать межзвездные сигналы по всей галактике.

close TAIGA HiSCORE TAIGA

Это то, что касается передатчика. В России же не так давно был построен приемник для оптических сигналов, размещенный в Тункинской долине близ озера Байкал. Там расположен комплекс для исследования космических лучей TAIGA, но конкретно для SETI интересен инструмент TAIGA-HiSCORE. Он представляет собой массив площадью около одного квадратного километра, заполненный оптическими приемными станциями с фотоумножителями. Он тоже изначально создавался для детектирования космических лучей, но оказалось, что он идеально подходит и для поиска вспышек, создаваемых лазерами у других звезд.

— Чем он лучше радиотелескопов?

— Огромным полем зрения. Его зона покрытия представляет собой конус с раствором примерно 60 градусов и, несмотря на это, он позволяет вычислить направление на источник. Распространяющийся в пространстве свет можно представить в виде раздувающейся сферы, и, если эта сфера имеет диаметр в многие световые годы, маленькие участки ее поверхности становятся неотличимы от плоскости. И когда этот плоский световой фронт проходит через набор детекторов, он заставляет их срабатывать на своем пути в определенном порядке. По порядку срабатывания же можно вычислить, откуда фронт пришел.

Подобные приборы стоят не очень дорого и их можно построить по всей Земле, чтобы сканировать непрерывно весь небосвод. Если это удастся сделать, это будет первый серьезный шаг программы SETI, который даст отличные от нуля шансы обнаружить инопланетную цивилизацию.